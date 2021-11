Il buongiorno in intimo di Carolina Stramare coglie i suoi fan in visibilio, le trasparenze sono d’ispirazione per moltissime sue fan.

Modella genovese, classe 1999, la meravigliosa Carolina Stramare partecipa all’ottantesima edizione del concorso di bellezza “Miss Italia“, classificandosi come vincitrice e dando inizio ad una lunga carriera di traguardi nel mondo dello spettacolo.

Co-conduttrice in quest’annualità per “Scherzi A Parte“, Carolina è anche un’importante presenza per “Helbiz Live“. L’attuale inviata su suolo calcistico, dalla mora chioma e dagli occhi di ghiaccio, riscontra contemporaneamente un grande successo anche sui vari social di riferimento. Su Instagram ad esempio, i suoi 315mila follower, possono quotidianamente far tesoro delle sue avventure lavorative. Carolina è solita postare difatti risultati di più che apprezzatissimi shooting. Spesso definiti dai suoi fan come dei veri e propri “capolavori”. Ed infine alcune istantanee solitamente in diretta dai nuovi compiti assegnateli in Serie B.

“Madre Natura” Carolina Stramare intimo in pizzo e trasparenze, la silhouette è stratosferica – FOTO

PER VEDERE CAROLINA STRAMARE COME “MADRE NATURA”, VAI SU SUCCESSIVO.