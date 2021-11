Matilde Brandi non lascia scampo ai suoi fan, la domenica inizia con il botto con la bellissima showgirl che mostra tutto in un solo colpo.

La bellissima e fascinosa Matilde Brandi è una vera star in televisione come su Instagram, le sue foto incantano il web e questa mattina da vera dominatrice ha fatto cadere tutti ai suoi piedi.

La showgirl è da sempre stata appassionata di danza, dall’età di 7 anni inizia a prendere lezioni e da quel momento non si è più fermata. Il palcoscenico è diventato la sua vita. Dopo il diploma, Matilde si è impegnata tanto per entrare a far parte del mondo dello spettacolo e nei primi anni ’90 esordisce nello show “Club’92” con il mitico Gigi Proietti.

Lo scatto di carriera avviene grazia a “Buona Domenica”, in quanto entra a far parte del corpo di ballo e diventa prima ballerina accompagnata da Lorenza Mario. Per Matilde le soddisfazioni non sono mai finite, in questi anni si è perfezionata ed ha affinato la sue tecniche.

Oggi è felicissima ed insegna nella sua scuola di danza, come sempre si tiene impegnata a teatro, in televisione e sui social.

Matilde lascia tutti senza parole, il vestito in pelle è divino

