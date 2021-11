Matrimonio a Prima Vista 2021, i colpi di scena della puntata finale

Diversi colpi di scena sono stati svelati nel corso dell’ultima puntata di “Matrimonio a prima vista 2021”: solo una coppia si è salvata.

Martedì 16 novembre, dopo cinque settimane di reality, è andata finalmente in onda l’ultima puntata di “Matrimonio a prima vista Italia 2021”. Le tre coppie che hanno partecipato all’esperimento romantico hanno raccontato al pubblico cos’è successo dopo la fine del programma: ma non tutto è andato come ci si sarebbe aspettati. Uno solo dei tre matrimoni, infatti, sembra essere riuscito a restare in piedi anche dopo l’addio agli autori di Real Time.

Le coppie di Matrimonio a Prima Vista stanno ancora insieme?

Martina e Davide, probabilmente la coppia più discussa di tutta questa edizione di “Matrimonio a prima vista”, ha deciso di separarsi. Lui ha raccontato agli esperti che nonostante lui provasse a far funzionare le cose, Martina non gli è mai piaciuta. Nonostante si siano sentiti fino a inizio agosto i due non si sono mai visti fuori dal reality, e la loro storia si è conclusa con una litigata davanti alle telecamere: Davide ha accusato Martina di essere una donna superficiale, lei ha riposto dicendogli di non essere mai stato in grado di essere “un vero uomo”. Dopo vari botta e risposta entrambi hanno deciso di andare via, e Davide ha promesso di non cercarla mai più.

Anche Dalila e Manuel hanno smesso di sentirsi appena è finito il programma. Sebbene una volta si siano incrociati mentre lei era con amici e lui insieme ad una ragazza, Manuel si è detto felice di averla conosciuta. Lei forse non era pronta per partecipare ad un reality così importante, mentre lui (a detta di Dalila) aveva partecipato a “Matrimonio a prima vista” proprio per trovare moglie e non dover fare più nulla. La ex coppia non è riuscita a trovare nessun punto d’incontro, e i due sono andati via senza nemmeno salutarsi.

Molto diverso, invece, il finale felice di Jessica e Sergio. Nonostante i numerosi alti e bassi della relazione i due stanno ancora insieme: Sergio, infatti, nonostante Jessica lo abbia allontanato un paio di volte, non ha avuto dubbi quando è stato il momento di fare le valigie e trasferirsi a vivere con lei. La coppia ha dichiarato di sentirsi ancora molto innamorata, ottenendo i complimenti di tutti gli esperti.