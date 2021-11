Dall’account ufficiale, la conduttrice Monica Bertini annuncia l’immancabile appuntamento: il pubblico è impaziente.

La splendida giornalista e conduttrice italiana Monica Bertini ha annunciato su Instagram l’immancabile appuntamento sul palinsesto. Il nuovo volto di Mediaset è già amatissimo nelle case degli italiani: la professionista specializzata nell’ambito sportivo sta continuando a far parlare di sé grazie alla sua immensa bellezza, nonché intelligenza e fascino; una combinazione che la rende la perfetta diva degli schermi di tutta Italia. “Eccezionale” – scrive un utente a pochi minuti dalla pubblicazione del nuovo feed. – Ancora, “Fantastica”,”Goddes” (“Dea”); oppure “Sei uno splendore”: gli apprezzamenti sono smisurati. Monica Bertini, classe 1983, è agli occhi di tutti la regina della Domenica sera.

Domenica sera? Ovviamente da Monica Bertini

Sono tanti i commenti di ammirazione e meraviglia che incorniciano l’ultimo post di Monica Bertini. Nel carosello fotografico, tre foto, la giornalista indossa colori forti e mostra con fierezza la sigla di Pressing, il noto programma televisivo italiano di approfondimento calcistico. Nella veste della modernità, la conduttrice specializzata nel settore sportivo irradia la sala con la potenza dei suoi colori: un rosso raggiante impera al centro e si sposa col comodo blu su fianchi e braccia; mentre il nero la cinge fino alle spalle.

“Domenica = Pressing”, ricorda dal suo account ufficiale Instagram. Proprio come il suo pubblico, Monica Bertini è impaziente e non vede l’ora di ospitare l’audience nelle luci di Pressing. Ma qual è l’ora? Ovviamente le 23:50 su Italia 1. Insieme a lei, anche il co-conduttore e telecronista Massimo Callegari, in un elegantissimo completo blu scuro, e tutto il team del celebre talk show domenicale di Mediaset dedicato allo sport. Dopo le due puntate trasmesse in prima serata su Rete 4, lo scorso 22 e 29 agosto 2021, Pressing ritorna a illuminare gli schermi con la dodicesima edizione.

Il programma calcistico si è recentemente spostato in tarda serata, dalle 23:35 all’1:35, dallo studio 5 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.