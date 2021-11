La principessa è incinta: la notizia è “reale”. Tutti sconvolti

Sono giunte dalla Germania delle notizie scioccanti: ecco tutta la verità sulla gravidanza della Principessa di Monaco…

La famosissima Charlène Lynette Grimaldi, nata Wittstock, nota anche come Charlène di Monaco, è una strepitosa ex nuotatrice e modella, oltre ad essere la principessa consorte del Principato di Monaco, in quanto moglie del principe Alberto II di Monaco.

Charlène e suo marito hanno dato alla luce due gemelli il 10 dicembre 2014: i bambini si chiamano Gabriella e Giacomo di Monaco.

Negli ultimi giorni, però, si vocifera una terza gravidanza: il giornale tedesco Freizeit – Monat e LC News ed altri siti di gossip esteri hanno infatti affermato che la Principessa sta aspettando un altro figlio a ben 43 anni.

Si tratta di una notizia attendibile oppure è soltanto una falsa voce di corridoio? Ecco tutta la verità…

Charlène di Monaco è in dolce attesa: la Principessa conferma o smentisce?

La nota modella Charléne di Monaco è in Sudafrica ancora per pochi giorni, a causa di una gravissima infezione alla gola, alle orecchie e al naso. Nel frattempo ancora non ha voluto confermare o smentire le voci che girano riguardo questa sua terza gravidanza.

Neanche Palazzo Grimaldi si è espresso a riguardo: non ci resta che attendere, dunque, delle risposte più concrete…

Ma questa notizia non è la sola a girare sul suo conto: sono moltissimi, infatti, i dubbi, le curiosità e le ipotesi formulate dalle persone di tutto il mondo… alcuni pensano addirittura che questo suo allontanamento da casa sia dovuto alla sua voglia di distaccarsi da una vita a cui non è mai riuscita ad adattarsi completamente.

La vita privata della bella Charlène di Monaco è sulla bocca di tutti: in Europa, ormai, non si parla d’altro…