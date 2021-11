Al Bano ed il gesto che proprio non transige. Il bacio di Romina è inaspettato e fatto davanti a tutti: da non crederci

Al Bano e la sua vita costellata dal nome Romina. Non solo quella della sua ex moglie, la Power, ma anche quello di una delle sue figlie, l’ultima nata dal matrimonio con la cantante statunitense.

Se il matrimonio tra i due è finito da un pezzo, di loro si continua a parlare perché sono stati per tantissimo tempo il simbolo di amore, di famiglia, ma anche di talento mondiale sul palco.

Lo stesso Al Bano che si è rifatto una vita accanto a Loredana Lecciso continua a parlare della sua ex moglie. Al Corriere della Sera ha rivelato, infatti: “Il suo amore ha iniziato a spegnersi dal ’90. Si era stancata delle tournée e anche della mia voce. Mi diceva: sul palco, mi spacchi i timpani. Ha avuto un cambio di personalità”.

Al Bano infuriato con Romina? Ecco perché

Questa volta la notizia che circola su Al Bano e Romina non riguarda l’ex moglie ma la figlia del cantante. Proprio il celebre volto di Cellino San Marco sarebbe molto geloso della figlia Romina Carrisi e cercherebbe in tutti i modi di proteggerla soprattutto perché in passato ha sofferto molto per amore.

Ecco perché secondo alcuni potrebbe non aver preso molto bene il bacio che la figlia Romina Carrisi si è scambiata in un video Instagram con Emanuel Caserio. I due sono colleghi, lavorano per “Oggi è un altro giorno”, il programma del pomeriggio di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Sono loro gli “effetti stabili” come li definisce la conduttrice.

Sempre presenti in studio, i due pare abbiano creato un’intesa magica. Ne è stata prova proprio la cena che Romina Carrisi ha organizzato a casa sua con tutti i suoi colleghi. La figlia di Al Bano e l’attore de “Il paradiso della signore” hanno cucinato per tutti gli altri, come Jessica Morlacchi ed il super campione de “L’Eredità” Massimo Cannoletta.

Tra di loro sguardi di complicità in cucina ed un feeling pazzesco. I video pubblicati nelle Instagram Stories parlano chiaro. Poi improvvisamente spunta il bacio.

Un gesto pieno d’amore ma che ha lasciato piacevolmente stupiti i follower. E papà Al Bano cosa ne pensa? Potrebbe non averla presa affatto bene.