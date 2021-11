Alessia Marcuzzi tornerà in tv? Oggi si occupa di tutt’altro

Alessia Marcuzzi ha confessato di non essere ancora pronta a tornare in televisione. Nel frattempo l’ex conduttrice si occupa di altro!

Dopo mesi di silenzio Alessia Marcuzzi ha finalmente rotto il silenzio a proposito di un suo possibile ritorno in tv. Dopo che l’ex conduttrice Mediaset ha deciso di abbandonare il mondo della televisione, considerato privo di stimoli e di opportunità originali, di lei non si è saputo più niente. Ma Alessia continua a usare quotidianamente i suoi profili social, e proprio tramite Instagram ha risposto alle domande dei fans che sentono la sua mancanza!

Alessia Marcuzzi, i fans sentono la sua mancanza ma lei non torna in televisione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

“Quando ti rivedremo in tv? Ci manchi” ha chiesto un fan ad Alessia Marcuzzi su Instagram. Lei ha risposto con un messaggio breve ma diretto: “Anche voi mi mancate un sacco. Tornerò quando sarò pronta”. L’ex conduttrice Mediaset, infatti, avrebbe interrotto ogni rapporto con la rete televisiva per mancanza di stimoli e opportunità lavorative originali. Nonostante i più di 20 anni trascorsi nel piccolo schermo oggi Alessia sembra essere stata dimenticata da tutti, ma non dai fans che aspettano con affetto il suo ritorno.

La Marcuzzi, che non sembra intenzionata più di tanto a tornare in tv, non resta certo con le mani in mano. La presentatrice infatti negli ultimi anni ha avviato una carriera imprenditoriale, e oggi si occupa a tempo pieno delle sue due società: Luce Beauty e Marks & Angels. Il primo è un brand di cosmetici realizzati con un’ampia percentuale di ingredienti di origine naturale, il secondo invece è un marchio di borse artigianali. Ovviamente Alessia è testimonial di entrambe le società.

Oltre a tutto ciò Alessia Marcuzzi lavora per La Pinella, il suo sito web attraverso il quale fornisce alle sue lettrici consigli di bellezza, di moda e di viaggi. Insomma, nonostante il ritorno in tv sembri ancora lontano la presentatrice non ha tempo per annoiarsi.