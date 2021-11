Alfonso Signorini, la bufera continua al “Grande Fratello Vip”: le parole rivolte al fidanzato di Francesca Cipriani non sono passate inosservate

Continua la bufera recentemente abbattutasi al “Grande Fratello Vip”. Alfonso Signorini, nel corso di questi ultimi giorni, è finito nel mirino per via di una considerazione espressa durante la scorsa puntata del reality show. Il suo pensiero sull’aborto, emerso nel corso di un siparietto che vedeva come protagonista Giucas Casella, ha a dir poco fatto rabbrividire i fan del programma.

“Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma, anche quello dei cani non ci piace“: queste le parole che il conduttore aveva rivolto al concorrente, in relazione alla sua cagnolina Nina. I followers, che si erano indignati di fronte alle dichiarazioni del giornalista, non hanno mancato di attaccarlo anche nel corso della diretta di questa sera. Signorini, proprio in apertura di puntata, si è lasciato andare ad un ulteriore, sconvolgente scivolone.

Alfonso Signorini, la bufera continua al “Gf Vip”: il conduttore tira in ballo le “sane tradizioni”

La puntata del “Grande Fratello Vip” di questa sera si è aperta con un siparietto che non ha mancato di far discutere il pubblico che segue il programma. Già durante lo scorso appuntamento del reality show, Alfonso Signorini si era guadagnato parecchie critiche da parte degli haters. Durante un dialogo con Giucas Casella, il conduttore si era lasciato sfuggire la seguente frase: “Noi siamo contrari a qualunque forma di aborto, anche a quello dei cani“. Un’osservazione che ha sottoposto il giornalista ad una vera e propria opera di denigrazione attraverso i social.

Questa sera, in apertura di puntata, il presentatore ha pronunciato una frase che avrebbe potuto facilmente essere fraintesa, al pari di quella sopracitata. Signorini, nei minuti iniziali della diretta, si è collegato con Alessandro Rossi, fidanzato di Francesca Cipriani. Il tono utilizzato dal conduttore ha inevitabilmente tradito la sua gioia: “Noi, attraverso di te, siamo pronti a vivere un’intensa emozione: so che vuoi chiedere a Francesca di sposarti“. Il giovane, che ha risposto in maniera affermativa, ha in seguito elogiato le qualità della fidanzata, una donna completamente diversa dal personaggio che tutti conoscono.

Il conduttore, che voleva elogiare il coraggio di Alessandro, ha tuttavia utilizzato parole che avrebbero potuto essere fraintese dai più. “Tu sei cresciuto in una famiglia sana, vuoi continuare nel solco delle tradizioni che sono quelle che hanno tenuto in piedi il nostro paese” – ha affermato Signorini, aggiungendo – “Le sane tradizioni di un tempo“. Se la maggior parte del pubblico non sembra aver prestato attenzione alla frase, ci sono state anche persone che non hanno mancato di sottolinearla e criticarla.

“Perché queste frasi? Perché?“, ha commentato un utente tramite la pagina Instagram del programma, seguito a ruota da altri: “Uno zoo. Un circo“. Che l’osservazione di Signorini sia destinata a subire la medesima sorte della precedente?