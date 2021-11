Auto su parata natalizia: 5 morti e 40 feriti

Dramma a Waukesha nel Wisconsin. Mentre era in corso una sfilata in vista del Giorno del Ringraziamento un’auto è piomba sui presenti.

Le autorità locali hanno fatto sapere che almeno 5 persone sono morte e più di 40 invece sono rimaste ferite dopo che un Suv è giunto a forte velocità sul corteo natalizio allestito nella città che si trova a circa 30 km da Milwaukee.

La Polizia ha però spiegato che i numeri di questa vera e propria strage potrebbero aumentare visto che molte persone al momento si trovano ricoverate in rianimazione nei vicini ospedali e molte di loro sono in prognosi riservata. Un uomo è in stato di fermo ma non sono stati forniti dettagli sulla sua identità e sul possibile movente.

Suv a tutta velocità sulla parata del Ringraziamento, i dettagli

L’occasione in cui si è consumata la strage è stata la tradizionale parata che apre le festività natalizie a Waukesha, cittadina ad ovest di Milwaukee, in Wisconsin. La polizia ha riferito di aver ritrovato il veicolo e arrestato “una persona (sembra un uomo, ndr.) di interesse“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Auto e scooter si scontrano e finiscono fuori strada: tragico bilancio

L’incidente è avvenuto attorno alle 17 ora locale, quando un Suv di colore rosso è piombato sulla sfilata prima di fuggire travolgendo le barriere anti traffico. I testimoni fanno sapere che pare l’auto abbia accelerato proprio quando si trovava dietro una banda scolastica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Villetta crolla dopo esplosione: vigili del fuoco a lavoro tra le macerie

Un agente ha sparato sulla vettura ma senza centrarla. Le immagini dell’aggressione sono rimbalzate in pochissimi minuti sul web e tutti i social facendo il giro del mondo a 360 gradi. Un vero dramma visto che sono state immortalate scene intense con persone a terra, pianti, urla e disperazione.

Il timore è stato subito quello che potesse essere un ennesimo attentato ma il capo della Polizia locale, Dan Thompson, dubita possa ritenersi un gesto legato al terrorismo. Nessuna pista al momento è esclusa. Per maggiori aggiornamenti attendiamo le prossime ore e le informazioni che le stesse autorità comunicheranno alla stampa.