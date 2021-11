Belen Rodriguez e la crisi con Antonino: arriva la confessione su tutto

Belen Rodriguez potrebbe aver confessato per la prima volta la fine della relazione con Antonino Spinalbese, padre della sua neonata.

I followers di Belen Rodriguez pensano che l’argentina abbia finalmente ammesso la rottura con il padre di sua figlia Luna Marì, Antonino Spinalbese. Durante le ultime settimane i due si sono lanciati frecciatine a vicenda sui social, senza però mai parlare a cuore aperto di quello che è successo: si sono davvero lasciati pochi giorni dopo la nascita della figlia, o è solo una crisi passeggera? Oggi Belen ha pubblicato un altro commento che potrebbe iniziare a far chiarezza sulla situazione dei due.

Belen Rodriguez sempre più sfortunata in amore, un altro fallimento si aggiunge alla lista

Sono settimane che Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese si lanciano frecciatine sui social. Anche oggi la modella ha pubblicato una foto in cui si vedono le onde del mare, scrivendo accanto: “Come io ti vedo, forte, ingombrante e irrequieto. La tua sinfonia calma la mia anima”. Una frase molto romantica e poetica, a cui una follower ha risposto commentando: “Anche per me, mi calma e mi rasserena anche quando è arrabbiato”. È stato allora che Belen ha deciso di pubblicare una confessione personale: “Sai perché? Perché anche il mare a volte è arrabbiato, allora ti senti compresa” ha risposto. Ma arrabbiarsi è normale, e non c’è nulla nel commento che possa far pensare a Spinalbese.

La crisi tra Belen e il fidanzato, padre della neonata Luna Marì, sembra essere iniziata pochi giorni dopo la nascita della bambina. I due infatti non sono più stati visti insieme, e se prima erano abituati a condividere tanti momenti di vita quotidiana sui social, oggi Instagram resta silenzioso al riguardo. La nascita della figlia potrebbe aver fatto riaffiorare in Belen i ricordi del matrimonio vissuto con Stefano De Martino, finito e poi ripreso più volte con il sostegno dei fans di entrambi. Che sia questo il motivo per cui l’argentina e Spinalbese abbiano deciso di separarsi?

Belen oggi sembra di nuovo irrequieta. La storia d’amore con De Martino forse non è mai stata davvero superata, e la modella potrebbe aver deciso di crescere la neonata da sola piuttosto che con l’affetto di chiunque non fosse il suo Stefano.