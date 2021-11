Berlusconi, è nato il bambino: un altro piccolo nella famiglia del Cavaliere

Barbara Berlusconi ha dato alla luce il suo quinto figlio, quattordicesimo nipote di Silvio: il nome del neonato è nato da uno scherzo su Instagram.

La figlia di Silvio Berlusconi, Barbara Berlusconi, è diventata di nuovo mamma. La dirigente ha da partorito il terzo figlio avuto con Lorenzo Guerrieri, compagno attuale, durante la notte tra il 19 e il 20 novembre. Il bambino si chiama Ettore, ed è il quattordicesimo nipote di Berlusconi; si passa solo pochi mesi d’età da Emanuele Silvio, il cucinotto più piccolo nato da Federica Fumagalli e Luigi Berlusconi. La ex ad del Milano, oggi amministratrice delegata della holding 14 che controlla il 21,42% di Fininvest, ha partorito in una clinica privata in Svizzera.

Barbara aveva annunciato di essere incinta a maggio 2021, tramite un post su Instagram. La dirigente ha confessato di desiderare ardentemente una figlia femmina, scherzando sul fatto che se fosse nato un altro maschio sarebbe stata costretta a chiamarlo “Quinto”. Così è stato, e la Berlusconi ha mantenuto la promessa: il bambino, infatti, si chiama Ettore Quinto.

Il padre di Ettore è Lorenzo Guerrieri, un imprenditore del settore immobiliare. Lui e Barbara si sono conosciuti e fidanzati nel 2013, lo stesso anno in cui Barbara ha deciso di chiudere definitivamente la storia d’amore con l’allora calciatore del Milan Alexandre Pato. A quei tempi Guerrieri aveva 32 anni e studiava economia all’Università Bicocca, lavorando come barman per pagarsi gli studi. Proprio al bar avrebbe conosciuto la figlia dell’ex premier, conquistando il suo cuore e aggiudicandosi una sistemazione a vita.

Prima di Guerrieri Barbara è stata a lungo fidanzata con Giorgio Valaguzza, analista finanziario. Da lui ha avuto due bambini, Alessandro ed Edoardo, che oggi hanno rispettivamente 14 e 12 anni. Dalla storia d’amore con Lorenzo ne sono nati altri tre: Leone, nel 2016, Francesco Amos, nel 2018, ed Ettore Quinto, due giorni fa. Chissà se la Berlusconi continuerà a partorire in attesa della tanto desiderata figlia femmina!