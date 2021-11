Charlene Di Monaco, la principessa si ritira: il principe Alberto resta solo

La principessa Charlene Di Monaco è stata costretta a ritirarsi dalla scena pubblica: il principe Alberto resterà solo davanti a tutti.

La notizia pare essere ufficiale: Charlene di Monaco sembra aver deciso di ritirarsi definitivamente dalla vita pubblica, e per questo motivo sarà assente alla festa nazionale di Montecarlo. Questa volta non si tratta solo di gossip e voci di corridoio, ma palazzo reale ha confermato la notizia tramite un comunicato ufficiale pubblicato sui profili social a nome della Principessa.

Charlene Di Monaco abbandona Alberto, la principessa si ritira

Dopo quasi 10 mesi trascorsi in Sudafrica l’8 novembre la principessa Charlene è tornata nel Principato di Monaco. Poco dopo lo scatto della foto di rito, in compagnia del marito Alberto e dei figli gemelli Jaques e Gabriella, però, i pettegolezzi sono rincominciati. Poco fa finalmente la notizia ufficiale: la Principessa “è molto provata e affaticata, le cure sono state molto stancanti” e per questo motivo non parteciperà alla Festa Nazionale.

Charlene si trovava in Sudafrica, paese dove è nata e cresciuta, per svolgere un progetto benefico. Si è però ammalata di un’infezione alle orecchie, e per via delle complicazioni non ha potuto prendere l’aereo per molto tempo. Dopo essere stata operata tre volte la Principessa è riuscita a raggiungere la sua famiglia, e insieme a lei trascorrerà ora un periodo di convalescenza. “Le loro Altezze Serenissime hanno deciso di comune accordo che si rende necessario un periodo di calma e riposo per permettere alla Principessa Charlene di ristabilirsi completamente, le cure dell’ultimo mese sono state molto stancanti. Il luogo di convalescenza della Principessa rimarrà strettamente riservato e durante questo periodo di transizione, la Coppia Principesca chiede che siano rispettati la loro vita privata e il loro ambiente familiare”.

Data la sua lunga assenza della Principessa da casa il mondo del gossip aveva già iniziato a parlare di una possibile crisi sentimentale, ma oggi il motivo sembra essere chiaro: la principessa non parteciperà alla festa per motivi di salute.