La principessa di Monaco, Charlene aveva fatto la sua ricomparsa dopo tanti mesi di ‘letargo’ dalla lussuosa dimora: nuovo colpo di scena!

Ancora bufera di nebbia e perplessità nel punto più alto della lussuosissima dimora del Principato di Monaco. La questione è riconducibile senz’altro alla famiglia del Principe Alberto II e delle vicende familiari che ruotano attorno alla sua vita.

Papà e figli hanno dovuto rinunciare, in casa, alla figura di riferimento femminile di Charlene di Monaco, nota come Charlène Lynette Grimaldi. La principessa, moglie di Alberto, ex nuotatrice e modella non ha trascorso di certo i migliori momenti della sua esistenza finora.

Tempo fa le fu diagnosticato un problema piuttosto sofferente che sarebbe potuto sfociare in un fenomeno tumorale, irrimediabile.

Tuttavia, nel tempo questa ipotesi sembra essere stata scongiurata dagli addetti. E in effetti la principessa si è ricongiunta con la famiglia in quel di Monaco, dopo un lungo ‘letargo’, in un luogo lontano da tutto e tutti

Charlene di Monaco, ecco perchè è scappata di nuovo via da casa!

Neanche il tempo di varcare la soglia d’ingresso per il ritorno a casa, che la principessa e moglie di Alberto II, Charlene di Monaco ha deciso di punta in bianco di far sparire nuovamente le sue tracce!

Una notizia a dir poco clamorosa e inaspettata, arrivata proprio alla vigilia dei festeggiamenti della Fete National di Dubai (19 Novembre) e che scuote terribilmente l’ambiente.

Sarebbe potuta essere l’occasione per celebrare il ritorno della Principessa e invece l’evento non solo ha visto l’assenza forzata di Charlene, ma anche la decisione di una nuova fuga dell’ex nuotatrice e modella dal marito ai propri figli.

In molti hanno tratto conclusioni più o meno affrettate, paragonando questa nuova e clamorosa decisione di Charlene al rapporto deteriorato con il suo amato, lontano fisicamente da troppo tempo e al conseguente e imminente divorzio.

Poche ore fa, il Palazzo ha diramato una nota ufficiale, smentendo categoricamente le parole di Alberto II sulla quasi certa presenza della principessa all’evento del 19 Novembre.

Dagli stralci scritti si legge di una Charlene sofferente dopo il lungo ciclo di terapie volte ad eliminare un problema piuttosto serio.

Questo è il reale motivo per cui la regina del Palazzo ha dovuto prendere una nuova e celere decisione, che di certo non farà felici gli addetti e i restanti componenti di famiglia che avevano sperato fino all’ultimo di riabbracciarla fisicamente e soprattutto definitivamente.

Si prospetterà un nuovo ‘letargo’? Questo è l’interrogativo degli addetti e coloro che seguono da vicino la vicenda. Secondo fonti vicine al Principato, la moglie di Alberto II avrebbe scelto di trascorrere un ulteriore periodo di tranquillità in un luogo segreto, lontano dai paparazzi.

Un luogo, stavolta decisamente raggiungibile dalla famiglia, il marito e i figli su tutti ai quali non mancherà di certo il punto di riferimento della madre.