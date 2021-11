“Che stacco de coscia!”. Michelle Hunziker in total black per la diretta FOTO

Michelle Hunziker sta continuando la sua avventura come conduttrice di All Together Now: per la puntata di questa sera ha scelto un look total black

Michelle Hunziker è tornata al timone di All Together Now, uno dei programmi più seguiti del momento. Di cosa si tratta? Un muro gigante di cento persone e tanti ragazzi che arrivano lì con il sogno di diventare dei cantanti, di fare musica e di far sognare la gente insieme a loro. Ogni persona equivale ad un voto e il voto viene espresso alzandosi in piedi: più persone si alzano, più alto sarà il voto finale. A condurre questo meraviglioso programma è la nostra Michelle, che ogni settimana mostra i suoi outfit sui social.

Michelle Hunziker conquista tutti ad All Together Now con il look total black