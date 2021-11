Chi è Maria Monsè, la nuova concorrente del ”Grande Fratello Vip”

Questa sera ci saranno due nuovi ingressi all’interno della casa più spiata d’Italia. Ma scopriamo meglio chi è Maria Monsè.

Uno dei nuovi ingressi della casa del ”Grande Fratello Vip” è Maria Monsè, classe 1974 originaria di Castel di Judica, in provincia di Catania.

E’ un’attrice e opinionista televisiva, nonché modella e conduttrice di alcune trasmissioni soprattutto per ragazzi.

Non è la prima volta che entra all’interno della Casa del ”Grande Fratello Vip”, infatti è stata una delle inquiline anche nella terza edizione condotta da Ilary Blasi.

Maria Monsè, in quella stagione del reality, è stata eliminata dopo 43 giorni di permanenza all’interno della casa.

E’ sposata dal 2006 con l’imprenditore salernitano Salvatore Paravia, dal quale, nello stesso anno, ha avuto la figlia Perla Maria.

Nello stesso anno, il suo nome è comparso nelle intercettazioni telefoniche inerenti all’inchiesta ”Vallettopoli”. Era stato Slavo Sottile, all’epoca portavoce del Ministro degli Esteri Gianfranco Fini, ad aver fatto il suo nome asserendo un presunto rapporto sessuale tra lui e la Monsè in cambio di raccomandazioni nell’ambito televisivo.

Maria Monsè carriera e informazioni

Maria Monsè debutta nel mondo della tv nel 1992 con ”Non è la Rai”, prendendo parte alla seconda edizione condotta da Paolo Bonolis.

Nel 1995 esordisce come conduttrice su Rai due con ”Go Kart”, dove introduceva i cartoni animati della Warner Bros.

Parallelamente coltiva la sua passione per la recitazione prendendo parte ad alcune pellicole cinematografiche al fianco di Jerry Calà, in fiction come ”Il maresciallo Rocca” e nel 1998 è l’attrice protagonista di un film diretto da Ninì Grassia, al fianco di personaggi emergenti come Gigi D’Alessio e Biagio Izzo.

Non è nuova ai reality show, infatti, oltre ad aver già preso parte del ”Grande Fratello Vip” ha partecipato anche a ”La pupa e il secchione” e a ”La fattoria”.

Di recente siamo stati abituati a rivederla in tv grazie alle sue partecipazioni nel salotto di ”Pomeriggio Cinque”, trasmissione condotta da Barbara D’Urso, dove spesso è stata criticata per esporre sua figlia sotto i riflettori.