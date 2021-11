Chi è Patrizia Pellegrino, la nuova concorrente del ”Grande Fratello Vip”

Due nuovi ingressi nella Casa più spiata d’Italia. Gli inquilini saranno pronti ad ospitare Patrizia Pellegrino. Ma conosciamola meglio.

Patrizia Pellegrino è una nuova concorrente del ‘‘Grande Fratello Vip’‘. Nasce a Torre Annunziata, 59 anni fa.

E’ un’attrice e conduttrice televisiva che già ha preso parte ad un reality show: la partenopea, infatti, fu una delle naufraghe de ‘‘L’isola dei famosi’‘ nel 2004, venendo eliminata nel corso della settima puntata con il 43% dei voti.

Ha avuto anche una modesta carriera come cantante, il suo brano più famoso è stato ”Bang!”, con il quale è stata lanciata da Corrado sul canale televisivo ‘Gran Canal’.

Ha posato nuda per diverse riviste erotiche tra le quali Playboy e Playmen.

Patrizia Pellegrino ha tre figli: Tommaso e Arianna avuti dall’ex marito Pietro Antisari Vittori e Gregory, adottato in Russia la cui storia fu scritta nel suo libro ”Per avere Gregory”.

Il 28 maggio 2005 si è sposata con l’imprenditore Stefano Todini, da cui però si è separata nel 2013.

Patrizia Pellegrino: vita privata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patrizia Pellegrino (@patpellegrino)

La showgirl campana, da giovanissima è stata fidanzata con il principe Alberto di Monaco. Successivamente sposò Pietro Antisari Vittori dal quale ha avuto 3 figli, l’ultimo Riccardo è deceduto pochi giorni dopo la sua nascita.

Nel 2005 termina il suo matrimonio con Piero e si sposa con l’imprenditore Stefano Todini, divorziando nel 2013 a causa di un tradimento di lui che la showgirl avrebbe appreso sui giornali. Da questa separazione ha conseguito una forte depressione che lei stessa ha commentato ai microfoni di Caterina Balivo in ”Vieni da me”: “Pensavo che non potesse colpirmi, invece mi ha attaccata. È una sensazione che ti arriva all’improvviso…In quel periodo lavoravo a teatro dove, ogni sera, ogni giorno mi attendeva la stampa che si aspettava di vedermi sorridere. Io invece, prima di andare in scena, soffrivo di attacchi di panico”.

Sempre in quell’occasione Patrizia Pellegrino ha svelato qual è stato il suo dolore più grande: la perdita di suo fratello Aldo, morto per una forte dipendenza alla droga che non è riuscito a superare: “È morto a 39 anni, ma per vent’anni si è drogato. A Napoli volevano tutti frequentarlo perchè era buono e generoso, era un deejay fortissimo. Un giorno ha deciso di aprire una discoteca e sono riusciti in un’occasione a fargli provare la droga..e quando la provi difficilmente torni indietro“.

Nel febbraio del 2021 Patrizia Pellegrino ha scoperto di avere un tumore al rene che ora è in via di guarigione.