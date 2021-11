“Così hot”. Damiano e Victoria de I Maneskin, la FOTO che manda in tilt

Damiano e Victoria sono due dei quattro membri del gruppo i Maneskin: sulla pagina ufficiale di Instagram, è comparso un loro scatto che ha fatto impazzire tutti

Damiano David e Victoria De Angelis sono due componenti de I Maneskin, e anche i più seguiti e i più amati del web. I due hanno conquistato tutti fin da subito e per molto tempo le persone hanno creduto che stessero insieme, nonostante avessero affermato più volte di essere solamente amici. La conferma di ciò è arrivata quando, qualche mese fa, Damiano ha rivelato di essere fidanzato da ben quattro anni e di aver tenuto nascosta la sua relazione per non darla in pasto ai media.

Maneskin, Damiano e Victoria conquistano il web con uno scatto

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a M å n e s k I n ( @ m a n e s k I n o f f I c I a l )

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Vanessa Incontrada sconvolge tutti. Fan sbalorditi: “Ne vai fiera?”. La notizia è virale

Nel corso degli anni Victoria e Damiano sono diventati i preferiti, infatti sono quelli che hanno più milioni di followers sui loro profili privati di Instagram. Anche su quello di gruppo riscuotono un successo discreto: infatti, proprio poche ore fa, è comparsa uno scatto di loro due da soli che ha mandato in tilt i social. Nella foto i due musicisti sono vestiti completamente di nero e sorridono abbracciati all’obiettivo, mentre negli scatti successivi ci sono gli altri due membri del gruppo, Thomas ed Ethan.

I commenti sotto allo scatto non si sprecano, per non parlare dei milioni di likes collezionati in pochissimi minuti. “I miei preferiti nella stessa foto” scrive qualcuno sotto al post, e di considerazioni simili ce ne sono veramente tante.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Francesca Ferragni senza parole, il gesto estremo del fidanzato Riccardo l’ha fatta impazzire – VIDEO

Questo è senza ombra di dubbio l’anno de I Maneskin: dopo il successo al Festival di Sanremo non si sono mai fermati e hanno ricevuto una moltitudine di premi, tra cui tantissimi consensi.