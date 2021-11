Che questa volta l’amatissima Michelle Hunziker abbia esagerato con il suo sensuale stacco di gamba? Ecco cosa ne pensano i suoi fan.

Presenza televisiva, ed oggi ancor più social, incredibilmente attiva su suolo italico quanto su quello germanico, la talentuosa presentatrice dall’ironia travolgente e dalla nordica bellezza, Michelle Hunziker ha nuovamente lasciato il segno. L’ultima apparizione della poliedrica conduttrice nativa di Sorengo, classe 1977, pare abbia immediatamente generato in virtù della sua “visione esplosiva” pareri del tutto unanimi.

Dal forse meno conosciuto nella penisola programma di “Pretty in Plüsch“, alla celebre sfida artistica di “All Together Now“, Michelle sembra star già lavorando a nuove esperienze sul piccolo schermo. Nel frattempo non resta che scoprire le caratteristiche di questa sua ultima “scoperta” inattesa.

“Ma è in vendita?” Michelle Hunziker visione esplosiva: lo stacco di gamba è troppo sexy

