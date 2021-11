La showgirl ha svelato cosa le manca di più in assoluto, la foto che la immortala però è una vera tentazione per la Fanpage.

Solo due giorni fa ci aveva incantato con un selfie allo specchio decisamente provocante, look total black con jeans a vita alta e top super scollato sul décolleté e l’addome piatto lasciato scoperto.

Una vera tentazione per i fan di Eleonora Incardona, ex cognata di Diletta Leotta e oggi grande imprenditrice nel settore del lusso con un brand – Private Watch Club Srl – che si occupa di vendita, acquisto e permuta di orologi esportati soprattutto nei Paesi Arabi.

Sempre focosa, la bella giovane con 517mila follower all’attivo, ieri ha ancora una volta stregato Instagram con effetti speciali ed uno scatto…piccante.

Eleonora Incardona fa innamorare, curve da paura

“Sicilia mi manchi…torno presto ❤️ #sicily #summer #missmyhome” ha scritto lei nella descrizione che accompagna l’ultimo post Instagram. La giovane influencer infatti non torna a casa dalla famiglia da diversi mesi e la mancanza inizia a farsi sentire.

Per ricordare la sua voglia di mare però Eleonora ha condiviso una foto di lei in bikini bianco coperto solo nel petto da una camicia di lino rosa baby. Nasconde gli occhi con gli occhiali scuri, capelli al vento e delle curve che mandano fuori di testa.

Il fondoschiena che emerge prepotente, enfatizzato dall’abbronzatura e dallo slip bianco, è la perfezione assoluta: sembra disegnato col compasso, tondo e pieno, tanto che molti fan non si sono tirati indietro dal commentare questa visione surreale.

“Quest’anno credo che farò le vacanze in Sicilia con la speranza di incontrarti, sei spettacolare 😍❤️”, “Bel culommmm 🍑😋”, “Straordinaria…🔝💯😘”

Per chi invece si sta chiedendo quando la potremmo rivedere in tv, è stata lei stessa in una q&a a rispondere: “Prestissimo sarà di nuovo insieme a Sportitalia“. In molti contano le ore.