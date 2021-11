Serie A, tredicesima giornata: le probabili formazioni delle partite di oggi

Si chiuderà questa sera la tredicesima giornata di Serie A con i due posticipi in programma: le probabili formazioni e tutte le informazioni per il Fantacalcio.

Dopo le gare del sabato e quelle andate in scena ieri, questa sera si concluderà il tredicesimo turno di campionato con le ultime due gare. Alle 18:30, il Verona ospiterà l’Empoli allo Stadio Marcantonio Bentegodi, mentre questa sera il Torino affronterà in casa l’Udinese. Al triplice fischio del posticipo serale, andrà in archivio anche la giornata di Fantacalcio con gli appassionati che potranno calcolarne l’esito.

Fantacalcio, tredicesima giornata: le probabili formazioni delle gare in programma oggi

La tredicesima giornata di Serie A si chiuderà oggi con i due posticipi Verona-Empoli, in programma alle 18:30, e Torino-Udinese alla 20:35.

Un turno che ha visto le prime sconfitte in campionato di Milan e Napoli, cadute rispettivamente in trasferta contro Fiorentina ed Inter. Nonostante il primo KO, le due squadre mantengono la vetta della classifica a pari merito e a più quattro dall’Inter. Vittorie importanti per Atalanta, Roma e Juventus a caccia di un posto in zona Europa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fantacalcio, top e flop della nona giornata di Serie A

Di seguito le probabili formazioni delle partite di oggi che la tredicesima giornata di campionato e quella di Fantacalcio.

VERONA-EMPOLI: lunedì 22 novembre, ore 18:30

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

Indisponibili: Frabotta, Ilic, Bessa, Kalinic.

Ballottaggi: Tameze 55% – Hongla 45%; Lazovic 60% – Ceccherini 40%.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Romagnoli, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson; Di Francesco, Pinamonti.

Indisponibili: –

Ballottaggi: Haas 60% – Zurkowski 40%; Di Francesco F. 60% – Cutrone 40%; Bandinelli 55% – Bajrami.

TORINO-UDINESE: lunedì 22 novembre, ore 20:45

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Pobega, Lukic, Aina; Brekalo, Linetty; Belotti.

Indisponibili: Ansaldi, Rodriguez, Mandragora, Verdi.

Ballottaggi: Brekalo 60% – Pjaca 40%.

Udinese (4-2-3-1): Silvestri; Udogie, Nuytinck, Becao, Samir; Arslan, Walace; Molina, Pereyra, Deulofeu; Beto.

Indisponibili: Makengo.

Ballottaggi: Arslan 60% – Jajalo 40%, Molina N. 55% – Soppy 45%

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A 2021/2022: calendario, risultati e classifica aggiornati

Il campionato tornerà il prossimo weekend: il quattordicesimo turno si aprirà venerdì 26 novembre con l’anticipo tra Cagliari e Salernitana. In settimana spazio alla tre giorni di coppe europee.