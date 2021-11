GF Vip, una concorrente scoppia in lacrime: “Ho avuto una notizia terribile”

Il reality show di Canale 5 emoziona spesso il pubblico con racconti molto struggenti dei suoi concorrenti. Questa è stata la volta di una vip molto amata…

Questa edizione del ”Grande Fratello Vip” sta regalando momenti molto toccanti ai telespettatori che lo seguono con attenzione e non si perdono una puntata.

Ognuno dei concorrenti ha una storia da raccontare con un passato non sempre facile da superare.

Nella giornata di martedì 16 novembre una delle vip più amate all’interno della Casa di Cinecittà, si è lasciata andare ad uno sfogo a cuore aperto ed è stata consolata da Aldo Montano.

Scopriamo di seguito di chi si tratta e qual è stato il racconto toccante che ha voluto condividere con chi era all’ascolto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——-> “Ornella Vanoni sta male, non può venire in trasmissione” A “Le Iene” il dramma in serata

“E’ stata la settimana più brutta….”

Manila Nazzaro è una delle concorrenti più amate di questa edizione del ”Grande Fratello Vip”, all’interno della Casa si è confidata con Aldo Montano lasciandosi andare ad un racconto molto commovente:

“Sono delle giornate un po’ così. Ieri pensavo che un anno fa oggi ho avuto l’interruzione della gravidanza e poi mi hanno ricoverato una settimana dopo”, ha esordito l’ex Miss Italia.

“Mi ricordo questa settimana di un anno fa. Io lo sentivo già, mi ricordo questa settimana dove ci fu questa notizia terribile, anche per Lorenzo, una giornata tremenda”, con queste parole ha confessato uno dei momenti più difficili della sua vita.

Raccontando il dramma che l’ha colpita ha spiegato la reazione avuta dal suo compagno differente della sua: “Lui giocò tutto il giorno alla play station, per distarsi, come a dire ‘non voglio pensare a niente’. Io invece ero chiusa in stanza e tutti che mi dicevano ‘mi spiace, mi spiace’ e mi toccavano la pancia. Io non lo sentivo che non c’era, io sentivo che c’era. Non riuscivo a capire.”

Dopo un anno ancora non riesce a trattenere le lacrime al ricordo di quello che è successo: “Oggi è stato come se qualcuno mi avesse detto: ‘Ti ricordi un anno fa?’. In quel momento per me era una ripartenza, era oltre un figlio di due persone che si amano”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——-> “L’Eredità”, la concorrente esagera con le parole. Insinna è sconvolto: “Hai gelato lo studio”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aldo Montano (@aldomontano)

Infine l’ex Miss Italia ha raccontato a Montano di aver ritrovato la forza: “Poi lo accetti. Nei momenti peggiori pensavo alle cose belle che avevo: la salute, i bambini che erano felici e sereni“.