La ballerina professionista di Amici rivive uno dei momenti più complessi della sua carriera, in cui ha rischiato di non salire sul palco. Cosa è accaduto dietro le quinte

Un tuffo nel passato per Giulia Stabile, vincitrice della ventesima edizione di Amici, che ha voluto ricordare uno dei momenti più difficili ma significativi della sua esperienza all’interno del talent. Attraverso il suo percorso nella scuola la ballerina, oggi professionista del programma di Maria De Filippi, non è cresciuta solo artisticamente ma anche come persona. Ha infatti imparato ad affrontare le sue più grandi paure e a lottare contro le sue stesse ansie.

Giulia Stabile, quell’attacco d’ansia prima di salire sul palco: “Mi stavo letteralmente sentendo male”

Oggi Giulia Stabile ha realizzato uno dei suoi sogni, quello di diventare una ballerina professionista di Amici. Tuttavia risale a poco più di un anno fa la sua entrata nella scuola come allieva, che le ha permesso di farsi conoscere dal pubblico.

Il suo talento ha incantato e conquistato tutti, portandola ad aggiudicarsi la vittoria della ventesima edizione come prima ballerina nella storia del talent ad avercela fatta. Ma il suo percorso non è stato tutto rosa e fiori, anzi. Nonostante fosse molto apprezzata dal pubblico e dai professori, le sue insicurezze l’hanno portata spesso a dubitare delle proprie capacità.

Essendo una persona particolarmente emotiva, questo ha contribuito a farle vivere dei momenti piuttosto complessi anche prima di salire sul palco. È quello che è accaduto nel corso della semifinale e la ballerina ha voluto ricordare quel particolare momento.

Lo ha fatto condividendo un video di una delle sue esibizioni, che l’hanno portata successivamente a conquistarsi un posto nell’ambita finale. “Throwback al giorno della semifinale” -scrive- “io con un attacco d’ansia, ma forse una delle prime volte che sono riuscita a gestire quelle ansie e trasformarle in emozioni da inserire nell’esibizione“.

Il malessere l’ha colpita pochi secondi prima di salire sul palcoscenico ma nonostante questo Giulia ha trovato la forza di combattere le sue paure. Un momento che ha segnato la sua esperienza e che ha rappresentato un tassello fondamentale nella sua crescita. Nonostante tutto oggi lo ricorda con nostalgia.

“Anche se mi stavo letteralmente sentendo male” -racconta- “pagherei oro per tornare a quel momento lì anche solo per 10 minuti“.

A soli 19 anni e alla sua prima esperienza televisiva, la ballerina è riuscita in un’impresa che solo i veri professionisti sarebbero in grado di affrontare. Un’esperienza che di certo non dimenticherà mai.