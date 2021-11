Il Volo, la notizia sconvolge i fan: “Non è possibile, come può essere?”. Ora cambia tutto, assurdo

I fan del trio di tenori Il Volo sono senza parole per una notizia che è piovuta come un fulmine a ciel sereno. Ora cambia tutto, hanno dovuto farlo necessariamente.

Piero Barone, Gianluca Ginobile e Ignazio Boschetto, i tre ragazzi quasi trentenni, hanno conquistato l’Italia e non solo grazie alla loro bravura nel canto. I tre tenori compongono Il Volo, un gruppo musicale nato nel talent “Ti lascio una canzone” (edizione 2010) condotto da Antonella Clerici.

Poco più che adolescenti, hanno scoperto di essere vincenti insieme quando durante l’edizione del programma, Roberto Cenci (regista e autore) ebbe la geniale idea di farli esibire insieme.

Da quel momento Piero, Gianluca e Ignazio, non si sono più fermati e la loro carriera ha letteralmente preso il volo. In pochi anni hanno scalato le classifiche mondiali vendendo milioni di dischi in tutto il mondo, esportando il made in Italy oltre oceano.

I tre ragazzi sono molto attivi sui social, ed è proprio tramite Instagram che hanno dato un annuncio importante a tutti i fan.

Il Volo, una novità che ha lasciato tutti senza parole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Volo (@ilvolomusic)

Girando su Instagram abbiamo beccato un vecchio post del trio musicale che lasciò i fan piacevolmente sorpresi, la notizia ebbe una risonanza mondiale. Il tutto risale a pochi mesi fa, quando i tre ragazzi esordirono sulla loro pagina Instagram, seguita da 621 mila, con queste parole: “Ciao ragazzi! Siamo davvero felici ed entusiasti di annunciarvi che è appena uscito il video Grande amore con la talentuosa Paula Fernandes“.

A queste parole il pubblico del trio canoro è andato in delirio, per giorni non si è parlato d’altro e moltissimi commenti di stupore hanno rafforzato il momento speciale. “Non è possibile, come può essere?” ha scritto qualcuno esterrefatto, “Ma davvero? Non vedo l’ora di ascoltarla” si legge ancora tra i commenti.

Questo momento ha confermato ancora una volta la notorietà ma soprattutto l’amore che in milioni provano per questi tre ragazzi.

I successi non finisco qui per Piero, Ignazio e Gianluca che continuano la loro scalata verso le vette più alte della musica internazionale.