Justine Mattera ha fatto sognare i fan mostrandosi in un momento irresistibile. La visione è da infarto. Subito è boom di like.

Curve mozzafiato, fascino irresistibile. Justine Mattera ha fatto sognare i fan mostrandosi mozzafiato nel suo ultimo post condiviso su Instagram.

50 anni, il tempo per lei non sembra essere trascorso tanto che la sua bellezza è intramontabile. Lineamenti angelici, folta chioma, fisico incredibile oltre al successo sugli schermi è seguitissima sui social, in particolare su Instagram dove il suo profilo conta ben 500 mila follower.

Modella, attrice, conduttrice, accanto alla carriera nel mondo dello spettacolo, la showgirl americana ha portato avanti un percorso sportivo, in particolare specializzandosi nel settore del ciclismo, del nuoto e della corsa.

Grazie a questa attività ha costruito nel tempo il suo fisico mozzafiato e le sue curve da urlo. Proprio al mondo dello sport ha dedicato il suo ultimo post, facendo sognare i fan.

Justine Mattera fa impazzire: momento di pura energia, fan in visibilio

