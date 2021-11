Giorgia Rossi ha fatto gioire i fan mostrandosi irresistibile. Il panorama è sbalorditivo, subito è boom di like e commenti.

Popolo del web in estasi a seguito dell’ultimo post condiviso da Giorgia Rossi su Instagram. La conduttrice è tornata a stupire i fan, conquistandoli con una mise bollente.

La 34enne di Roma è diventata conosciuta a seguito della partecipazione a noti format dedicati al mondo dello sport, per poi approdare lo scorso anno a DAZN, trasformando in realtà il suo sogno di seguire le partite in diretta.

Sul campo si è distinta, match dopo match, per il suo fisico da urlo, il suo sorriso luminoso, la sua folta chioma bionda e le sue mise bollenti. Spesso la presentatrice e conduttrice condivide questi momenti su Instagram, lasciando tutti senza fiato. L’ultimo post ha esordito il medesimo effetto.

Giorgia Rossi mozzafiato: fascino irresistibile

