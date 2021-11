Luca Argentero emoziona i fan con uno scatto sensazionale, il suo amore per lei cresce ogni giorno: che meraviglia insieme

Luca Argentero è uno degli attori italiani più affascinanti ed è proprio la sua bellezza e il suo talento che gli hanno fatto conquistare nel corso degli anni stima e affetto da parte dei fan. E’ molto seguito anche sui social dove condivide con i follower alcuni momenti delle sue giornate, insieme alla sua famiglia o da solo, sui set o nel tempo libero.

Il suo amore per Cristina Marino, sua moglie e mamma di sua figlia, cresce sempre di più ma da un po’ di tempo c’è qualcun altro che gli ha rubato il cuore.

Il buongiorno per Luca Argentero ha l’oro in bocca e non ha perso occasione di condividere la sua gioia mattutina con i fan che lo seguono sui social. Su Instagram, infatti, vanta di due milioni di follower.

Il lunedì per l’attore è iniziato nel migliore dei modi e in ottima compagnia. Così ha postato una foto insieme all’amore della sua vita.

Si tratta di uno scatto romantico e pieno di dolcezza, il vip è con sua figlia che ha quasi un anno e mezzo ed ha iniziato a camminare. La foto è in bianco e nero e trasmette emozioni uniche che i fan non possono fare a meno di commentare: un abbraccio tra il papà e la piccola della famiglia.

“La bellezza infinita” è il primo commento sotto al post scritto da sua moglie, poi ancora “Così tutti i pensieri negativi se ne vanno”. Altri lasciano like e cuori per i due Argentero.

Il pubblico non vede l’ora di seguire l’attore nella prossima stagione di Doc- nelle tue mani. Manca sempre meno all’inizio ed i fan non sono più nella pelle.