Il settimanale Oggi ha svelato alcuni elementi della relazione clandestina che il tecnico ha portato avanti, leggiamo l’identikit della nuova donna al suo fianco.

La vicenda del tradimento che ha coinvolto la ex del programma “Non è la Rai” ha sconvolto tutto il Paese per via dell’eco che gli stessi media ne hanno fatto, quasi un calcare la mano su un fatto privato che così è diventato nazional popolare.

Ambra Angiolini ha ottenuto il sostegno di moltissime persone che hanno disprezzato il gesto di “Striscia la Notizia” di consegnarle il tapiro una volta scoperto che Massimiliano Allegri la tradiva. Un essere messa alla berlina che però non ha ottenuto il risultato sperato dallo show di Antonio Ricci.

A distanza di settimane dall’accaduto, il settimanale Oggi ha svelato alcuni dettagli sulla nuova fiamma del tecnico juventino. Leggiamo cosa hanno rivelato su di lei.

Allegri, ecco chi è la donna che ha sostituito Ambra

“Una bella quarantenne, ma non il suo nome, il suo ruolo e le sue passioni, in attesa che la relazione venga definitivamente a galla per quello che è (…). Torna tutto o quasi. I capelli non sono lisci ma, come dicono le foto sui social, lo erano qualche mese fa. Oggi come allora sono castani con meches bionde”.

Proprio un capello biondo sarebbe infatti stato trovato dal Ambra nella macchina del compagno e da lì i primi sospetti fino all’ammissione di colpa e poi l’abbandono della casa coniugale da parte di lui.

Un amore vissuto pienamente quattro anni e che ha fatto crescere Ambra come donna: “La cosa che mi salva dai momenti dolorosi è la sensazione di poter giocare con lui anche da adulta. E la cura che ha nei confronti della mia esistenza, di quella dei miei figli, della mia ex storia. Non c’è un solo passaggio della mia vita che Massimiliano non rispetti”, aveva dichiarato a Vanity Fair la showgirl mesi fa.

Una figura che per lei, dunque, è stata importantissima per la sua felicità personale. Le parole verso il compagno descrivono infatti l’infinito amore che provava nei suoi confronti in modo così sentito e acceso. In molti ancora non credono alla loro separazione e sperano ci possa essere un riavvicinamento futuro.