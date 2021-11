Melita Toniolo bollente, il seno le esplode nel corpetto dell’abito bianco. Palpitazioni alle stelle – FOTO

Ieri o concorrenti di “All Together Now” hanno dovuto resistere alla mise super provocante della showgirl che ha sbaragliato la concorrenza.

La ex concorrente del “Grande Fratello” nel 2007 è oggi una donna che si è allontanata molto dal mondo dello spettacolo rispetto agli esordi dopo l’uscita dalla Casa.

La nascita del figlio Daniel l’ha contenuta parecchio e ora è una mamma responsabile e piena di attenzioni per lui. Trevigiana classe 1986, Melita Toniolo è però sempre una personalità calorosa ed è impossibile bloccare il suo temperamento super energico.

Ogni volta che appare in tv o sui social è un vulcano in eruzione, un esempio è stata la sua apparizione ieri nel programma di Canale 5 “All Together Now” dove ha alzato la temperatura in studio. Foto bollenti!

Melita Toniolo non sa farne a meno, décolleté in primo piano e occhi solo per lei

