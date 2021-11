Giorno speciale per Roberto Farnesi, l’attore toscano è appena diventato papà: su Instagram la prima foto con l’amore della sua vita

Roberto Farnesi è uno degli attori più conosciuti dal pubblico italiano per aver ricoperto ruoli di un certo spessore in fiction come Le tre rose di Eva, Donne sbagliate, Non smettere di sognare, Il paradiso delle signore. E’ stato uno dei personaggi di Centovetrine, ha partecipato poi a programmi come “Ballando con le stelle” e tanto altro ancora.

Oggi, all’età di cinquantadue anni, è diventato papà per la prima volta e su Instagram non ha perso occasione di pubblicare una foto insieme al suo grande amore.

Roberto Farnesi, il primo scatto da papà – FOTO

“Buongiorno principessa” ha scritto sotto al post che è già diventato virale. La foto con la sua bambina ha fatto emozionare il web che non ha perso occasione di lasciare qualche messaggio di auguri all’attore toscano.

Si chiama Mia ed è una figlia meravigliosa, nata dall’amore tra il vip e la fidanzata Lucya Belcastro. Non sappiamo come si siano conosciuti, ma tra loro ci sono ventisei anni di differenza. La relazione è iniziata cinque anni fa ed ora hanno coronato uno dei loro sogni. A quando il matrimonio?

Anche Lucya è toscana, da poco si è laureata in lingue ed attualmente lavora per un marchio importante di abbigliamento. La moda, infatti, è una delle sue più grandi passioni.

I due non amano molto parlare di loro, per questo, infatti, preferiscono restare lontano dai riflettori e vivere la loro storia nel pieno della privacy e tranquillità.

Per Roberto Farnesi oggi è un giorno speciale, all’età di cinquantadue anni la vita le ha fatto un dono meraviglioso. Accanto a lui e alla sua amata, non manca l’affetto dei suoi amici e familiari e il supporto di tutti i fan che da tempo lo seguono sui social e in ogni progetto lavorativo.