Dramma nei pressi della stazione: studente precipita nel vuoto e muore

Nella mattinata di ieri, uno studente è morto dopo essere precipitato dalla Torre di Santa Bibiana, nei pressi della stazione Termini di Roma. Inutili i soccorsi.

Uno studente francese di 21 anni è morto ieri mattina a Roma, nei pressi della stazione Termini. Il giovane sarebbe salito, insieme ad un suo amico, sulla Torre di Santa Bibiana. Qui, per cause ancora da accertare, sarebbe precipitato nel vuoto finendo in una cisterna dopo un volo di diversi metri. Presso la Torre sono arrivati i vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo del 21enne, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso. Sul tragico episodio indagano gli agenti della Polizia della Capitale.

Roma, dramma alla stazione Termini: studente precipita dalla Torre di Santa Bibiana e muore

Dramma ieri mattina, domenica 21 novembre, a Roma nei pressi della stazione Termini, dove un ragazzo è morto dopo essere caduto dalla Torre di Santa Bibiana.

Il giovane Gaspard Cotterot, 21enne francese che studiava in Erasmus all’Università Sapienza, secondo quanto riporta la redazione del quotidiano locale Il Corriere della Città, intorno alle 6, sarebbe salito sulla Torre in compagnia di un amico forse per ammirare l’alba. Per ragioni ancora da chiarire, lo studente sarebbe caduto finendo in una cisterna sottostante dopo un volo di diversi metri.

In seguito alla segnalazione, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i colleghi del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) e lo staff medico del 118. Recuperato il corpo dai pompieri, i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso di Gaspard.

Sulla tragedia sono ora in corso gli accertamenti e le indagini degli agenti della Polizia di Stato della Capitale, sopraggiunti sul luogo dell’accaduto. Da chiarire le cause che hanno fatto precipitare il ragazzo dalla Torre di proprietà della ferrovia. Gli investigatori adesso dovranno ascoltare le testimonianze di chi si trovava insieme alla vittima.

La salma dello studente, scrive Il Corriere della Città, è stata affidata all’autorità giudiziaria che nelle prossime ore potrebbe disporre ulteriori esami.