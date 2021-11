Royal Family, Regina Elisabetta scatena la rabbia dopo Harry: ai ferri corti anche con LEI!

Scoppia una nuova ‘grana’ in casa Windsor dopo i misfatti e le decisioni di Harry di allontanarsi dalla Royal Family: la Regina è di nuovo furiosa!

Le vicende di Palazzo Windsor si arricchiscono di nuove complicazioni circa le vicende legate alla Royal Family e i componenti che vi appartengono.

La celebre intervista di Oprah Winfrey con conseguente ‘condanna’ per Harry e la moglie, Meghan aveva lasciato una ferita incolmabile nel cuore della Regina Elisabetta. Insomma la violazione dei protocolli di Buckingham Palace da parte dei Sussex ha portato ad una rottura insanabile nel nucleo familiare più ambito d’Inghilterra, provocando un’inevitabile separazione.

All’indomani del drammatico antefatto che ha scosso gli addetti, William è stato etichettato come erede al trono, con buona pace di Harry, scappato nel frattempo in California lontano dai malumori della Regina e dalle gelosie di Kate Middleton nei riguardi di Mrs Markle.

Dopo aver ‘digerito’ seppur in parte la ‘crepa’ venutasi a creare con il nipote Harry, Queen Elizabeth ha dovuto scatenare una nuova ‘dose’ di rabbia che destabilizza ulteriormente l’ambiente

Royal Family, la Regina Elisabetta non trova più pace: nuova separazione all’orizzonte

Dopo l’allontanamento del Principe Harry dalla Royal Family, in seguito alle parole al veleno volte a macchiare la nobile immagine di Windsor, la Regina Elisabetta ha dovuto far ricorso ad altri malumori per evitare il peggio.

Nonostante i continui ammonimenti, la reale figura di riferimento di Windsor ha alzato la voce contro uno dei ‘segmenti’ giornalistici di gossip più prestigiosi che ruotano attorno alle vicende di famiglia.

Si tratta della BBC britannica che mai come in questo periodo segue da vicino gli sviluppi di cronaca e gossip, di una famiglia destinata allo scatafascio. L’emittente televisiva ha ‘catturato’ delle immagini compromettenti, costruendovi un documentario che racconta in che modo si è evoluta la degenerazione tra i componenti della famiglia reale.

Una decisione tutt’altro che condivisa con i principali esponenti di Windsor, andati (la Regina su tutti), su tutte le furie per non aver chiesto il permesso d’approvazione e supervisione da nozioni e riferimenti che non corrispondono alla realtà.

La BBC è andata avanti per la sua strada, depistando le richieste della Royal e finendo per diventare vittima di ben 3 reclami scritti e minacce su accordi per il futuro.

Per ulteriori aggiornamenti su un legame che a questo punto pare essere ai ‘ferri corti‘ tra la Royal e la BBC si dovrà attendere con tutta probabilità all’ultimo mese dell’anno corrente. Ovvero quando verranno trasmesse le prime immagini di un documentario che ha lasciato la ‘padrona di casa’ ancora una volta con l’amaro in bocca.