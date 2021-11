Le pagelle e il tabellino di Torino-Udinese gara utile per la tredicesima giornata di campionato, appena terminata.

Allo stadio ‘‘Grande Torino’‘ in scena l’ultimo posticipo della tredicesima giornata di campionato. Il Torino di Juric affronterà l’Udinese di Gotti.

I granata passano in vantaggio all’8′ sugli sviluppi di un lancio profondo al limite dell’area, Belotti fa bene sponda di testa per l’accorrente Brekalo che dai 20 metri lascia partire un destro chirurgico che fa la barba al palo di sinistra di Silvestri che nemmeno ci prova.

Al 48′ il Torino raddoppia. Da un calcio d’angolo carambola il pallone in area, chiunque prova a girarla verso la rete finché Pobega di testa indirizza sulla linea dove arriva Bremer in spaccata a ribadire in gol.

Ad accorciare le distanze al 77′ l’Udinese con Forestieri che tira un calcio di punizione dai 25 metri, la palla scavalca la barriera e sorprende Milinkovic-Savic.

Grazie a questa vittoria il Torino si porta a 17 punti in classifica mentre l’Udinese resta ferma a 14.

Torino-Udinese: le pagelle e il tabellino

TORINO – UDINESE: 2 – 1

RETI: 8′ Brekalo (T), 48′ Bremer (T), 77′ Forestieri (U).

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic 7; Djidji 6.5 (dal 69′ Zima 6), Bremer 7, Buongiorno 6; Vojvoda 6, Lukic 6.5, Pobega 6.5, Aina 6 (dal 63′ Singo 6); Brekalo 7, Praet 6 (dal 63′ Linetty 6); Belotti 7. All. Ivan Juric.

UDINESE (3-4-2-1): Silvestri 5.5; Becao 6, Nuytinck 6.5 (dal 59′ Arslan 6.5), Samir 6; Molina 5.5, Pereyra 5.5, Walace 6, Udogie 5.5; Pussetto 5.5 (dal 59′ Forestieri 7), Deulofeu 6; Beto 6. All. Luca Gotti.

ARBITRO: Ivano Pezzuto di Lecce.

AMMONITI: Molina (U), Pereyra (U), Walace (U).

Nella prossima gara il Torino sarà ospite della Roma all’Olimpico domenica 28 novembre alle 18 mentre l’Udinese andrà in scena nel lunch match contro il Genoa.