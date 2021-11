Auto finisce in un fossato e prende fuoco: muore giovane barista

Un barista di 35 anni è morto carbonizzato nella serata di ieri a Zerman di Mogliano Veneto (Treviso), dopo che la sua auto ha preso fuoco in seguito ad un’uscita di strada.

Tragedia nella serata di ieri a Zerman di Mogliano Veneto (Treviso). Un barista di 35 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale. La vittima si trovava alla guida della sua vettura che improvvisamente è uscita di strada ed è finita in un fossato schiantandosi contro la spalletta di cemento di una casa. Dopo l’impatto, la vettura si è incendiata ed il 35enne è rimasto bloccato nell’abitacolo. A nulla è valso il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e del personale medico del 118.

Un uomo è morto carbonizzato nella serata di ieri, domenica 21 novembre, in un drammatico incidente avvenuto a Zerman, piccola frazione del comune di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso.

A perdere la vita Andrea Capano, barista trevigiano di 35 anni che lavorava in un’osteria di Lughignano di Casale sul Sile. Secondo quanto riportano i colleghi della redazione locale di Treviso Today, Capano si trovava alla guida della sua Fiat Punto a metano che, per motivi ancora da accertare, è uscita dalla carreggiata tra via Zermanesa e via Bonisiolo. La vettura è finita in un fossato ed ha terminato la propria corsa contro la spalletta di cemento di una casa prima di prendere fuoco.

Sul luogo del sinistro si sono precipitati vigili del fuoco di Treviso e l’equipe medica del Suem 118. I pompieri hanno estratto l’automobilista, rimasto intrappolato nell’abitacolo, e lo hanno affidato ai medici che hanno potuto solo constatarne il decesso.

Oltre ai soccorsi, sono arrivati anche i carabinieri che ora stanno cercando di risalire alla dinamica della tragedia costata la vita al giovane barista. Da chiarire le cause che hanno fatto perdere alla vittima il controllo dell’auto finita nel fossato.