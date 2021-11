Natale, 5 idee per addobbare la casa. Il fai da te non è mai stato così easy

Si avvicina il momento di addobbare casa per le festività natalizie, scopriamo allora alcuni modi di realizzare le decorazione da soli

In vista dell’arrivo di Natale, cominciano anche le decorazione creative per le feste. Ci sono tanti modi di creare addobbi fai da te, davvero stupefacenti. Fare le decorazioni a mano invece che andare a comprarle è un modo molto creativo e originale per addobbare la casa, in questo modo è possibili sbizzarrirsi con la fantasia creando addobbi unici. Le decorazioni fai te liberano la personalità di ogni persona e permettono di realizzare addobbi su misura.

5 idee per addobbare casa fai da te

Esistono moltissimi modi di addobbare casa per Natale, qualcosa realizzato all’uncinetto, ma anche oggetti costruiti tramite il riciclo e tanto altro. Scopriamo allora 5 modi per addobbare la casa fai da te per le feste. Come prima idee suggeriamo le pigne, elementi naturali che si trovano nei boschi senza tanta difficoltà in questo periodo.

Unite a bacche di agrifoglio, rami di pino e vischio possono diventare la base per i centro tavola natalizi. Oppure possono anche essere intrecciate per creare la ghirlanda di Natale. Le pigne possono anche essere utilizzati come segnaposto. È possibile verniciare le pigne con colori natalizi, come oro, rosso, verde e l’effetto sarà incredibile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Federica Pellegrini, il particolare hot lascia senza parole: “Si vede il…è perfetto” – FOTO

Le decorazioni natalizie possono anche essere un momento di divertimento per i bambini. Possono essere coinvolti nella realizzazione di progetti con paste modellabile ad esempio come la pasta di sale. In commercio ci sono poi le paste già pronte, che si trovano facilmente in alcuni supermercati. Una volta scelta la pasta modellabile, si può cominciare a realizzare gli addobbi.

È possibile usare la pasta per creare decorazioni per l’albero di natale, si possono ricavare le sagome di Babbo Natale, di una stella, gli omini di pan di zenzero e tanto altro. Poi è anche possibile creare il presepe con la pasta modellabile, ci vuole però una maggiore dimestichezza. Un altro materiale perfetto per fare le decorazione natalizie, è la carta. Con la carta o cartoncino si possono realizzare addobbi magnifici a portare dei bambini, come fiocchi di neve da appendere e ghirlande.

Un’altra idea per decorare la casa, è quella di creare luminarie. Per farle è possibile utilizzare oggetti riciclati come vecchi barattoli in vetro, lampadine consumate e tanto altro. Le vecchie lampadine in particolare sono perfette per le decorazioni, basta privarle dei filamenti interni e poi ridipingerle. Successivamente basterà inserirle nei bulbi ed ecco create le luci di Natale da mettere sul balcone. Anche le lanterne ricavate dai vecchi barattoli sono facili da preparare. Basta acquistare lucine LED a pila da inserire nei vasetti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>“Io ti chiamo eccezione” Nina Moric, in intimo non lascia dubbi: è lei la regina della seduzione – FOTO

Ma per chi ama uno stile curato e più elegante, è possibile creare addobbi natalizi anche su questo genere. Basta preparare dei nastri in tessuto rigido, usando quindi cotone inamidato o velluto. Questi fiocchi li metteremo poi sull’albero, nei centro tavola e anche sulle ghirlande e porte. Possono anche essere decorati con colle glitter.

Vediamo come fare a casa invece la ghirlanda natalizia che non può mancare. E’ opportuno utilizzare un cartoncino spesso che andrà intagliato e dipinto. Utilizzando poi un filo che si farà passare tra un cartoncino e l’altro otterremo la ghirlanda. Anche le lattine sono utili a fare le decorazioni, possono essere tagliate facilmente per realizzare stelline e altro.