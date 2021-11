Al Bano sa che fine ha fatto Ylenia: fan sconvolti per il tragico epilogo

Al Bano torna a parlare della scomparsa della figlia Ylenia. Lui sa cosa è successo e non è per niente d’accordo con Romina

Al Bano si è lasciato andare in una lunga intervista al Corriere della Sera. Il cantante di Cellino San Marco che è stato protagonista di “Ballando con le stelle” ha raccontato tanti aspetti della sua vita che ancora non erano noti al pubblico.

Impossibile non citare la sua ex moglie Romina Power e anche il doloroso ricordo della figlia Ylenia, scomparsa nel 1994. In primis il cantante ha chiarito che la fine del suo matrimonio con Romina non è avvenuta per via della scomparsa della figlia, la crisi era già in atto.

Al Bano e la scomparsa di Ylenia: “Lì ho capito che..”

Una vita intensa quella di Al Bano Carrisi, non solo per i successi in musica ma per tutte le vicende che lo hanno segnato nel privato. Prima tra tutti la scomparsa della sua primogenita, Ylenia Carrisi. Di lei si sono perse le tracce e da quel 1994 sono state diverse le ipotesi, le segnalazioni, ma nulla di concreto è mai uscito fuori.

Se Romina, in cuor suo, ha ancora la speranza di poterla rivedere, Al Bano è convinto che la sua Ylenia sia morta. Il cantante ha le idee chiare e sa che fine ha fatto. “Ho parlato con le due persone a cui disse, davanti al Mississippi, ‘io appartengo all’acqua’. Lì, ho rivisto mia figlia e ho capito che si era buttata nel fiume” ha rivelato al Corriere della Sera.

Al Bano ha ammesso che Ylenia nell’ultimo anno era cambiata e si stava dedicando alla scrittura di un libro sugli homeless in Belize. E Romina invece? “Pensa che l’hanno drogata ed è da qualche parte” ha aggiunto.

Tutto questo ha fatto sì che la storia con Romina finisse? Nient’affatto. La loro relazione aveva iniziato ad incupirsi già agli inizi degli anni Novanta ha precisato il compagno di Loredana Lecciso: “Si era stancata delle tournée e anche della mia voce. Mi diceva: sul palco, mi spacchi i timpani. Ha avuto un cambio di personalità”.

Infine la rivelazione sulla realizzazione di una fiction sulla sua vita. Al Bano ha ammesso che l’intenzione c’è ma è ancora tutto da definire. Fausto Brizzi lo ha cercato e magari proprio insieme a lui potrebbe fare qualcosa.