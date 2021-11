GF, Alex Belli minaccia di abbandonare il reality: accuse insostenibili

Le accuse volte ad Alex Belli a proposito del matrimonio con Delia Duran sono diventate insostenibili e lui minaccia di abbandonare il reality.

Alex Belli continua ad essere uno dei personaggi più seguiti all’interno di questa ennesima edizione infinita del Grande Fratello VIP. Il reality più trash di Mediaset sembra sempre riuscire a trovare il modo di intrattenere il pubblico, e anche il lunedì appena passato ha posto l’attore al centro di una polemica talmente sconvolgente da spingerlo a minacciare di abbandonare il reality.

Alex Belli, gli amici intervengono per lui ma le accuse restano insostenibili: vuole lasciare il Grande Fratello

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alex Belli (@alexbelli)

POTREBBE INTERESSARTI LEGGERE ANCHE >>> “Amici”, Rudi Zerbi massacra l’alunno più in vista: “Ti devi svegliare” – VIDEO

Lunedì scorso Alex Belli all’interno della Casa del Grande Fratello ha avuto modo di incontrare il suo migliore amico Mirko Cangitano. Mirko ha provato a rassicurare Belli, che però dopo poco ha dovuto affrontare di nuovo le parole d’accusa di Adriana Volpe. Quest’ultima, infatti, ha messo in dubbio la sincerità del matrimonio di Alex e Delia Duran: secondo Adriana il rito celebrato dai due non ha alcun valore, poiché Belli non ha mai divorziato ufficialmente dalla prima moglie.

POTREBBE INTERESSARTI LEGGERE ANCHE >>> Elisabetta Canalis, per l’ex velina arriva una vera batosta: finisce tutto

Guenda Goria, amica di Alex e Delia, ha deciso di intervenire sui social a sostegno dell’amore e della sincerità del rapporto dei due. Guenda li conosce bene entrambi, ed Alex sarà addirittura uno dei testimoni di nozze al suo matrimonio. Con una storia pubblicata su Instagram la Goria ha raccontato: “Ho sempre apprezzato Adriana ma mi è dispiaciuto questo mettere in dubbio in toto la realtà di un concorrente fuori dalla casa. Alex è sicuramente teatrale ma non è un uomo falso. É un uomo carismatico, generoso e pieno di iniziative”. Ma non è tutto!

Guenda ha detto di più: “Ero presente alla cerimonia con Delia ed è stato un momento autentico, emozionante che non aveva niente a che fare con un reality. Alex può piacere o meno ma non si può negare che si stia mettendo a nudo come pochi nella casa. Mettere in dubbio i suoi sentimenti ed i suoi valori avallando l’idea che la sua vita sia tutto un ‘teatrino’ mi sembra eccessivo e privo di sensibilità”.