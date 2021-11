“Amici 21”, LDA sbotta contro Pettinelli: “Io le cose le dico in faccia”

Non finisce lo scontro fra LDA e Anna Pettinelli nella scuola di Amici di Maria De Filippi: durante l’ultima puntata andata in onda le tensioni non sono mancate

Sono un paio di mesi che Amici di Maria De Filippi è ricominciato e nella scuola più seguita d’Italia quest’anno è arrivato LDA, figlio di Gigi D’Alessio. Il diciottenne ha dimostrato subito di volersi distaccare dal nome di suo padre, di voler lavorare duramente per dimostrare di voler davvero fare questa carriera e di meritarlo. Ha tante persone a sostenerlo, anche tra gli insegnanti: a non farlo è Anna Pettinelli, che più volte ha ribadito di non vedere talento in lui e di trovarlo alquanto banale.

Amici 21, è scontro fra Anna Pettinelli e LDA

Anna Pettinelli, che più volte ha messo alla prova Luca, ha deciso di assegnargli una canzone molto lontana dal suo genere che ha fatto molto discutere sia fuori che dentro la scuola. Infatti Rudy Zerbi, insegnante di Luca, non voleva che la cantasse ma alla fine sono riusciti insieme a trovare una soluzione: LDA ha scritto delle barre “contro” l’insegnante.

La Pettinelli non ha reagito malissimo e ha accusato Rudy di aver aiutato Luca in quello che era un compito solamente suo, e per questo motivo ha deciso di dargli zero. Luca ha ribadito di aver accettato lui l’aiuto di Rudy e che aveva davvero voglia di dire quanto scritto nella canzone: “Su una cosa siamo d’accordo e cioè che ci diciamo le cose in faccia, lei con le parole e io con la musica”.

Il giudizio della Pettinelli è stato terribilmente duro, infatti gli ha dato 0 e questo ha spedito Luca dritto in fondo alla classifica, con grande disappunto del pubblico in studio.