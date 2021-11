Amici, coppia storica aspetta un bambino: i fans sono senza parole

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sarebbero pronti all’arrivo del secondo figlio: lui ha confessato il segreto durante un’intervista ad Amici.

Anche quest’anno il talent show Amici di Maria de Filippi si è conquistato l’attenzione del pubblico italiano, e gli episodi serali si fanno sempre più vicini. Tra i balli, le canzoni e le risate non è raro che nello studio di Roma scoppino amori intensi. Una delle coppie più belle del talent, nata in una delle stagioni passate, oggi sembrerebbe essere pronta a metter su famiglia! Ecco cosa ha raccontato il protagonista del gossip.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca in attesa del secondo figlio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Tocca (@francescatocca)

Stiamo parlando di Raimondo Todaro, il Professore della scuola di Amici che la scorsa estate è tornato di corsa tra le braccia della moglie e ballerina Francesca Tocca. I due si erano lasciati anni fa di punto in bianco, lasciando a bocca aperta il pubblico e tutti i fans del programma. Dopo la rottura Francesca si era fidanzata con Valentin Dumitru, un ex allievo, della scuola, ma la loro relazione era durata solo qualche mese. Il ballerino non ha mai accettato la fine della storia d’amore con Francesca, e ancora oggi lancia frecciatine social alla ex fidanzata. Se la Tocca resta in silenzio e ignora completamente il ballerino, alle frecciatine ha voluto rispondere Tondaro: “Abbiamo avuto altre storie, abbiamo trent’anni, è assolutamente normale” ha spiegato durante un’intervista. “Ma nulla di tutto ciò che abbiamo vissuto è stato importante a tal punto da cancellare un amore così grande come il nostro”. Raimondo, dunque, non temerebbe nessun tipo di concorrenza: il suo amore con Francesca è talmente forte che quello con Valentin non poteva che essere un flirt passeggero.

Oggi Francesca e Raimondo convivono di nuovo, in compagnia della loro figlia Jasmine. La bambina, che oggi ha otto anni, ha sempre chiesto ai genitori di tornare insieme e di dargli un fratellino: “Jasmine desidera da sempre un fratellino o una sorellina” ha raccontato Raimondo. “Ci stiamo pensando seriamente. Non subito, dobbiamo sistemare alcune cose. Il periodo della pandemia non è stato facile in termini economici. Ma io e Francesca desideriamo un altro figlio”.

Oggi la coppia sembra essere tornata insieme, unita più che mai e pronta ad allargare la famiglia. Il pubblico di Amici non può far altro che gioire con loro e con la piccola Jasmine, che potrebbe finalmente vedere uno sei suoi più grandi sogni realizzarsi!