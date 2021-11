Anna Tatangelo, la FOTO senza trucco fa il giro del web: irriconoscibile!

Una foto incredibile sta facendo il giro del web: l’ex di Gigi D’Alessio non l’avevamo mai vista così. Potete vederla nel nostro articolo.

Anna Tatangelo è una delle artiste italiane più amate e seguite. Sui social è diventata una vera e propria influencer con 1,8 milioni di followers che la seguono assiduamente.

Ma il suo ambito è quello della musica, dopo la vittoria nella sezione giovani di ”Sanremo”, quando aveva solamente 16 anni, la cantante di Sora ha raggiunto in pochissimo tempo il successo. Scalando le vette delle classifiche musicali italiane con i suoi brani che sono diventate delle vere e proprie hit.

Oggi la seguiamo, ogni domenica su Canale 5 con ”All togheter now”, lo show condotto da Michelle Hunziker dove lei è uno dei giudici insieme a Francesco Renga, Rita Pavone e J-Ax.

Il suo talento in ambito canoro è indiscutibile e nel corso degli anni, grazie alla sua relazione, anche professionale, con Gigi D’Alessio, si è resa protagonista di numerosi progetti musicali.

Anna Tatangelo, stuccata: mai vista così

In questa foto possiamo vedere la celebre ”Ragazza di periferia” così come non l’abbiamo mai vista.

Siamo soliti ad ammirarla in tutto il suo splendore con un make up impeccabile e outfit da capogiro. E spesso ci domandiamo: come sono le nostre vip preferite quando escono a fare la spesa o a prendere il loro figlio a scuola?

In questo scatto pubblicato da “Che Donna”, possiamo apprezzare Anna Tatangelo anche senza un filo di trucco, così com’è: acqua e sapone!

Si tratta di una Anna Tatangelo molto giovane, che ancora non era ricorsa alla chirurgia estetica. Il suo look era semplicissimo e stentiamo quasi a riconoscerla paragonandola a com’è oggi.

Vi riproponiamo anche noi la fotografia in questione, paragonandola ad una più attuale: giudicate voi. Come vi sembra Anna? Noi abbiamo un’opinione ben chiara: è sempre bellissima, anche così come mamma l’ha fatta.