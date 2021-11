“Ballando con le stelle”, due concorrenti non si contengono ma lei mette le mani avanti: “Lo fa solo davanti alle telecamere”

Non si sta mai tranquilli a “Ballando con le stelle”, né durante la settimana di prove e né tantomeno durante la puntata del sabato. Gli scontri ed i battibecchi non mancano mai ma spesso arriva anche dell’altro.

È quello che è successo sabato in diretta su Rai 1 davanti agli occhi basiti di Milly Carlucci e di tutta la giuria. Un bacio passionale direttamente in studio e sotto gli occhi del pubblico a casa che ha lasciato a bocca aperta. Un modo per uscire allo scoperto e dire a tutti che i due stanno insieme?

“Ballando con le stelle” dopo il bacio l’ammissione che spiazza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milly Carlucci (@milly_carlucci)

Chi sono i due che si sono baciati in diretta a “Ballando con le stelle”? Una delle coppie più amate, Arisa e Vito Coppola. Il maestro al termine della loro esibizione, sabato sera, ha preso tra le mani il volto della cantante e le ha regalato un lungo ed intenso bacio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Se sono diventato cieco è per te” Miriam Leone, una bellezza fuori dal comune: l’ultima FOTO lascia senza fiato

Milly Carlucci, il pubblico e la giuria, dopo un primo momento di stucco si sono lasciati trascinare dal feeling indubbio che c’è tra la coppia. Che tra i due possa nascere una storia d’amore? È la domanda che si fanno tutti.

E proprio su questo Arisa, nel corso della presentazione del suo nuovo disco “Ero romantica” che uscirà il prossimo 26 novembre, ha chiarito come la pensa su questo rapporto speciale che c’è con il suo aitante maestro.

“Se son rose fioriranno, ma non penso – ha tagliato subito corto – Mi bacia solo davanti alle telecamere. E poi è giovane, ha 29 anni, e io in questo momento non riesco a pensare all’amore”.

Insomma per Arisa non è nulla di serio anche se ha ammesso che lei, per carattere, ha bisogno di vivere sempre momenti intensi e coinvolgenti e “Ballando con le stelle” gliele sta regalando moltissimi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Sanremo 2022, nella fase finale per il Festival un volto che il pubblico ama

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

“Io tendo a lasciarmi andare molto, tendo a lati depressivi per cui se non faccio niente mi raso i capelli, ingrasso e voglio scomparire – ha ammesso – quindi ho sempre bisogno di esperienze nuove, anche del brivido di un bacio in diretta, per sentirmi viva”.