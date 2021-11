Benessere e salute: 6 alimenti della felicità contro ansia e stress

Se in piccola dose, lo stress non è considerato rischioso per la salute, ma a lungo termine può danneggiare il benessere psico-fisico.

Stress e ansia? Non più. Ancora una volta, il rimedio più naturale è pronto in tavola. Nonostante piccole dosi di stress quotidiane non siano considerato rischiose per la salute, a lungo termine affaticamento e perenne tensione possono danneggiare sensibilmente il corretto funzionamento dell’organismo, nonché urtare il nostro benessere psico-fisico. Per evitare eventi spiacevoli è meglio prevenire curando la nostra alimentazione: scopriamo insieme 6 alimenti alleati del nostro sorriso.

Addio stress e ansia: ecco i 6 alimenti della felicità

pesce grasso: in cima alla classifica degli alimenti antistress troviamo il pesce azzurro, quali tonno, salmone, trota, aringa o sardine. Grazie all’ingente apporto di omega 3, acidi grassi essenziali fonti di tante vitamine (A, D, B e B12), questi alimenti riducono i livelli di cortisolo, l’ormone responsabile dello stress prodotto dalle ghiandole surrenali.

cioccolato fondente: grazie all'elevato valore di magnesio (circa 200 mg per 100 g), minerale che presiede al corretto funzionamento del sistema nervoso, il cioccolato fondente è un ottimo alimento nemico dello stress. Consumare uno o due quadrati è più che sufficiente. Considerevole è anche il principio attivo della teanina, un amminoacido dall'azione rilassante che incrementa i livelli di serotonina, neurotrasmettitore che regola l'umore e l'emotività.

banana: ecco un altro alimento da gustare in caso di ansia e stanchezza. Oltre ad essere un'ottima fonte di energia, questo stravagante frutto esotico è una tesoriera di vitamine, in particolare quelle del gruppo B, indispensabili per il corretto funzionamento del sistema nervoso. Senza dimenticare poi dei suoi minerali principali, magnesio e potassio, vitali per l'organismo e fedeli alleati nella lotta contro aritmie cardiache che, durante periodi di forte stress, tendono ad accelerare. Infine, la banana contiene triptofano, amminoacido essenziale per la secrezione della serotonina.

semi oleosi: ricchi di ferro e fibre, anche i frutti oleosi sono preziosi alleati della salute. Un pugno al giorno di noci, mandorle, anacardi, o anche nocciole, aiuta a limitare gli effetti dannosi causati dallo stress. Questi alimenti contengono non solo omega 3, ma anche proteine, magnesio, potassio e sono fonti di vitamine A, B ed E. La combinazione perfetta per affrontare le ansie quotidiane e riequilibrare l'umore.

uova: proprio come i latticini e la banana, le uova sono ricche di triptofano, un amminoacido noto per la sua azione antidepressiva, che dona un'ampia sensazione di calma, ma purtroppo non è prodotto dal nostro corpo: può essere assunto solo attraverso l'alimentazione. Le uova contengono anche vitamina B6 che regola l'umore e aiuta l'organismo a combattere stress e ansia favorendo la secrezione di neurotrasmettitori della felicità come la serotonina.