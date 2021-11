Benessere a tavola: 10 alimenti a base di vitamina D

Essenziale per la mineralizzazione delle ossa e per il corretto funzionamento dell’organismo, la vitamina D è presente anche a tavola.

La vitamina D è una grande vitamina. Principalmente questa vitamina favorisce i meccanismi di mineralizzazione delle ossa: tra questi quelli che adibiti all’assorbimento e al deposito di calcio e fosforo, essenziali durante lo sviluppo per crescere e in età adulta per prevenire l’osteoporosi. Come se non bastasse, questi secosteroidi liposolubii sono essenziali per il corretto funzionamento dell’organismo: dal rafforzamento del sistema immunitario alla protezione dell’organismo da malattie infettive o virali. Consigliata dagli esperti per prevenire i contagi da SARS-CoV-2, la vitamina D è, come sempre, pronta in tavola. Nonostante la si assorbe essenzialmente esponendosi al sole, è possibile riscontrarla la in alcuni alimenti; ma quali? Scopriamone insieme 10.

Vitamina D, la vitamina della vita: 10 alimenti da gustare

sardine in scatola sott’olio: le sardine in scatola sono un eccellente concentrato di nutrienti per l’organismo. Al pari degli altri pesci grassi, le sardine sono ricche di acidi grassi insaturi (Omega-3) e contengono tanta vitamina D. Secondo le stime degli specialisti, una porzione da 100 g (l’equivalente di una scatola) apporta la metà del fabbisogno giornaliero consigliato.

