Benessere a tavola: 5 incredibili benefici della carota

La sua coltivazione è molto diffusa. Cruda o cotta, la carota è un ottimo alleato della salute dell’organismo: ecco i principali benefici.

Tra gli ortaggi più diffusi in cucina abbiamo la carota. Particolarmente zuccherina e versatile, la carota si presta per ogni ricetta. Da tempo messa in fondo alla credenza a causa del suo “alto contenuto di zuccheri”, la carota è un alimento da non sottovalutare. Oltre a soddisfare ampiamente il fabbisogno giornaliero di vitamina A grazie al suo elevato apporto di betacarotene, la carota stimola la vitalità del nostro organismo grazie alle sue peculiari proprietà. Ma quali sono? Scopriamo insieme i suoi 5 meravigliosi benefici: il benessere è a tavola.

Carota: 5 benefici che non ti aspetti

dona un bell’aspetto: ricca di beta-carotene e antiossidanti, la carota combatte i radicali liberi e l’invecchiamento cellulare legato all’età, favorendo ovviamente i meccanismi di rigenerazione delle cellule della pelle. Conseguenza principale? Aspetto più tonico e giovanile. Di più, trasformato dal fegato in vitamina A secondo il principio attivo dell’enzima carotenasi, il betacarotene protegge la pelle dai raggi ultravioletti e attiva l’abbronzatura.

grazie al suo elevato apporto di potassio, questo alimento particolarmente zuccherino è noto per la sua naturale azione diuretica; tradotto in impatto diretto su fegato e reni. Se consumata come succo, la carota previene il rischio dei calcoli renali grazie alle sue attività di eliminazione delle tossine e drenaggio degli organi. ripara i capelli danneggiati: l’olio di carota, che si ottiene come precisa il famoso immergendo le radici fresche di carota nell’olio di girasole, è un ottimo alleato per la salute dei capelli. Questo alimento versatile aiuta a rinfoltire la chioma riparando i capelli secchi e danneggiati. Si consiglia di applicarlo fino alle punte dei capelli prima dello shampoo. Meglio se lasciato tutta la notte. Risciacquare abbondantemente la mattina seguente.

