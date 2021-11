Champions League, il Chelsea disintegra la Juventus. Sorride l’Atalanta: la banda di Gasperini vince contro lo Young Boys.

La Juventus, dopo la grande vittoria in campionato contro la Lazio, scende in campo in Champions League a Londra contro il Chelsea. I bianconeri, dopo un pessimo inizio di stagione, hanno raccolto due vittorie consecutive importantissime e stanno risalendo in classifica. La banda di Allegri, nella massima competizione europea, ha vinto 4 partite su 4. La sfida di questa sera è di fondamentale importanza per agguantare il primo posto nel girone.

I blues, tuttavia, dominano dal primo all’ultimo minuto e surclassano i bianconeri con un sonoro 3 a 0. Da segnalare il gol di una vecchia conoscenza del calcio italiano, Chalobah. L’Atalanta, invece, va sul campo dello Young Boys e va in vantaggio per due volte. Nel finale, Sierra regala il pari ai suoi. Qualche minuto dopo, Hefti porta in vantaggio i suoi e inguaia gli uomini di Gasperini. Fortunatamente per gli ospiti, Muriel sigla il 3 a 3 e rimanda il discorso qualificazione (o eliminazione) per l’ultimo turno del girone.

Chelsea-Juventus e Young Boys-Atalanta: il tabellino

Young Boys-Atalanta 3-3

Marcatori: 10′ Duvan Zapata, 39′ Siebatcheu, 51′ Palomino, 80′ Sierro, 84′ Hefti, 87′ Muriel

Chelsea-Juventus 4-0

Marcatori: 25′ Chalobah, 55′ James, ’58’ Hudson-Odoi, 95′ Werner