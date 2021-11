Con una silhouette ed una bellezza senza tempo, messa in risalto da un succinto outfit, Stefania Orlando disarma i suoi telespettatori.

La terza classificata al torneo di “Tale e Quale Show” nella sua appena conclusasi edizione, Stefania Orlando, ha lasciato molto parlare di sé in queste ultime settimane. Dall’acclamata interpretazione di Mina, a quella di Caterina Caselli Sugar, con la quale ha affermato lei stessa di essersi particolarmente divertita, oltre ad essere stata un’esperienza per molti versi impegnativa, la showgirl classe 1966 ha deciso di voler terminare in totale bellezza questa sua ultima parentesi sul piccolo schermo.

Avendo già conquistato il terzo posto lo scorso anno al “Grande Fratello Vip“, Stefania è pienamente soddisfatta dei traguardi finora raggiunti. E dunque, nonostante il suo ruolo di coinquilina, come di concorrente pronta a mettersi coraggiosamente nei panni altrui, non l’abbia condotta alla vittoria, questo non arriverebbe a metterla in secondo piano. L’ultimo scatto della soubrette sarà difatti, per molti dei suoi telespettatori, un vero trionfo di “rock e sex-appeal“.

“Curve pericolose” Stefania Orlando disarmante in mini abito, è un trionfo di rock e sex-appeal – FOTO

PER VEDERE LE “CURVE PERICOLOSE” DI STEFANIA ORLANDO, VAI SU SUCCESSIVO.