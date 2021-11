Diletta Leotta e la sua storia con l’attore turco Can Yaman. Nulla di architettato ma solo tanta passione. Ecco lui cosa aveva fatto

Diletta Leotta e Can Yaman, dei due si parla ancora, anche se la loro storia ormai è finita da un pezzo. Sono stati senza dubbio la coppia dell’estate 2021 ma poi come un fulmine a ciel sereno la favola si è interrotta.

Lui non ha mai parlato della fine di questa storia breve ma molto intensa, lei invece sì. Ha scelto di farlo con Silvia Toffanin a “Verissimo” mettendosi a nudo e dicendo a tutti che nel loro rapporto non c’era nulla di artefatto come alcune malelingue avevano lasciato intendere. Prova ne è una cosa che è successa dopo solo un mese dalla loro conoscenza.

Diletta Leotta lo ammette: “Era tutto vero”

Si è infranto, pare per sempre, il sogno d’amore che Diletta Leotta stava vivendo con Can Yaman. I due sono più lontani che mai. Strade separate per coloro che nel corso dell’estate sono riusciti a raccogliere tutti gli obiettivi su di loro.

Il loro amore? Come quello delle favole lo ha descritto Diletta Leotta a “Verissimo” con Silvia Toffanin. È qui che la giornalista sportiva ha parlato per la prima volta e ha confessato cose che nessuno forse avrebbe mai immaginato.

“E’ stato un sogno, una favola vissuta da due ragazzi di 30 anni che si sono incontrati, conosciuti e profondamente amati. E questa passione enorme l’abbiamo vissuta come tutti i ragazzi vivono le grandi passioni. Intensamente. Ed è stato tutto molto bello”.

Loro facevano davvero sul serio e per mettere a tacere le malelingue Diletta ha raccontato un particolare molto intimo che descrive bene quanto fosse forte il rapporto con l’attore turco. “Non era una storia falsa, come si fa a pensare ad una cosa del genere?” ha detto con fermezza.

E proprio a riprova di questo la giornalista di Dazn ha raccontato un dettaglio che certifica come le cose fra di loro fossero intense. “Il matrimonio era vero – ha ammesso – C’è stata la proposta dopo appena un mese di frequentazione”.