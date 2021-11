Eleonora Daniele e la commozione inaspettata: “Non lo sapevo”

Eleonora Daniele scioglie il cuore di un grande nome della tv. Per lei parole piene di emozione che forse nessuno si aspettava

Eleonora Daniele è una conduttrice amatissima dal pubblico ma allo stesso tempo è anche molto riservata. Non ama parlare molto della sua vita, non le piacciono i riflettori ed il gossip. Anche il suo profilo Instagram è molto sobrio e di rado lo aggiorna. Le foto che arrivano per i follower sono sempre molto soft, ecco perché conoscere dei particolari su di lei non è mai facile.

C’è però una parte della sua vita di cui la Daniele ha parlato. Una parentesi piena di amore ma anche di molta sofferenza. Si tratta della storia del fratello Luigi, autistico, scomparso a soli 44 anni, qualche anno fa. Un legame speciale quello che li legava e che la conduttrice di “Storie Italiane” ha raccontato nel suo libro “Quando ti guardo negli occhi – Storia di Luigi, mio fratello”.

Eleonora Daniele, dolci parole proprio da lui

Proprio per la storia di suo fratello Luigi, Eleonora Daniele ha fatto molto emozionare. Non solo il pubblico che la segue costantemente ma anche alcuni suoi colleghi. Tra questi un nome di certo inaspettato che ha detto a tutti come si sia davvero commosso di fronte alla storia che non conosceva.

Si tratta di Alessandro Cecchi Paone che tramite le pagine del settimanale NuovoTV, sul quale cura una rubrica tutta sua, ha riservato delle parole dolci alla conduttrice di Rai 1. A scrivere al giornalista è stata la signora Anna da Roma che ha chiesto proprio il parere di Cecchi Paone sulla vicenda.

“Seguendo l’intervista di Eleonora Daniele a Domenica In mi sono commossa – ha detto la signora scrivendo al giornalista – Posso testimoniare che le persone autistiche sono davvero speciali”. E così la risposta non è passata inosservata.

“E’ una collega di grande valore e umanità. Ho molto apprezzato il libro sul fratello e la sua testimonianza in tv – ha sottolineato Paone parlando della Daniele – Eleonora dimostra quotidianamente con ‘Storie Italiane’ il suo valore e la sua umanità”.

Sul fratello il giornalista ha ammesso: “Non sapevo” ma precisando, con un velo di commozione, che la testimonianza dell’ex gieffina è senza dubbio importante perché può essere d’aiuto e stimolo per molte famiglie che vivono una situazione simile.