La bellissima attrice Eleonora Pedron ha causato migliaia di infarti, con l’ultimo video postato sul suo seguitissimo profilo Instagram.

La favolosa ex modella italiana ha lasciato tutti a bocca aperta: l’ultimo video postato su Instagram ti fa rimanere di stucco!

Nella breve ripresa Eleonora viene immortalata mentre cammina verso la telecamera: la Pedron guarda l’obbiettivo per metà del tempo e per terra i restanti secondi, accennando un sorriso nella parte finale… spettacolo puro!

Nella didascalia del post Miss Italia 2002 ha scritto: “Direzione Ora Solare – TV2000“. E ancora: “A tra poco!”.

Questa trasmissione televisiva racconta le storie di chi ha scelto di non arrendersi e si affida alla speranza: vicende difficili in famiglia e in amore, atti di fede, di impegno civile e sociale, di fratellanza.

Quello che vedete nel post, dunque, è l’outfit che sfoggerà in puntata: il vestito sembra che le sia stato cucito addosso! Volete vederlo?

Eleonora Pedron, i fan vogliono sbirciare lo spoiler dell’outfit e la fashion blogger li accontenta – VIDEO

Se vuoi vedere il look che sfoggerà in puntata Eleonora Pedron vai a successivo