Elisa Isoardi ha rivelato un retroscena sbalorditivo relativo a una particolare fase della sua vita. Ecco cosa sta succedendo.

Occhi lucidi e volto bagnato dalle lacrime. Si è mostrata così Elisa Isoardi ieri negli studi di “Domenica In”, dove è stata ospite. Un grande ritorno sugli schermi per la conduttrice, lontana dai riflettori dalla sua esperienza a “L’Isola dei Famosi” la scorsa primavera.

Intervistata da Mara Venier, prima che la presentatrice avesse una brutta caduta durante un break pubblicitario, si è raccontata a cuore aperto, svelando desideri e rivelazioni inaspettate, mostrandosi molto emozionata.

La 38enne di Cuneo ha toccato il pubblico con le sue parole e la sua profondità parlando sia della sua carriera, sia sulla sua vita sentimentale.

Elisa Isoardi: retroscena inaspettato, fan commossi

“Mi piacerebbe tornare a condurre perché è quello che so fare. Ritornare qui in Rai è un po’ come avere una pacca sulla spalla”, le parole condivise nell’emozione da Elisa Isoardi.

Una confessione a cui subentra subito una rassicurazione della Venier che la sprona a ricordarsi come se un format viene interrotto l’affetto dei fan rimane e come le sia capitato di trovarsi in una situazione simile, per poi essere stata ricontattata.

La 38enne è tornata poi sul tema della carriera rivelando di essere ferma per via di una pausa forzata e come in questo periodo abbia girato l’Italia e abbia trascorso del tempo con la madre.

A questa confessione si aggiunge poi quella relativa alla sua vita sentimentale: Elisa ha sottolineato di non essersi pentita della sua relazione con Matteo Salvini, rapporto in cui si è sentita molto amata. Un amore durato cinque anni che porta ancora nel suo cuore, ricordandolo con un sorriso.

“Rifarei tutte le scelte, ho amato e sono stata amata”, il racconto della conduttrice visibilmente commossa. A oggi è single e felice.