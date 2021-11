Emma Marrone, lo scatto pubblicato tramite le stories è qualcosa di illegale: la cantante si è mostrata senza…

Emma Marrone sembra averne combinata una delle sue. La cantante, molto attiva sia per quanto concerne la pubblicazione di post, sia nella realizzazione di Instagram stories, ha recentemente pubblicato una foto che non poteva passare inosservata. Si tratta di un selfie che la Marrone ha tentato di rimpicciolire al meglio delle proprie potenzialità, per non lasciar intravedere il dettaglio bollente. Dettaglio che i followers, ovviamente, non si sono lasciati sfuggire. La cantante è un vero e proprio spettacolo a luci rosse.

Emma Marrone, la FOTO nelle stories è qualcosa di illegale: la cantante si mostra senza…

Emma non sta nella pelle in vista del quinto Live di “X Factor”. Tra i super ospiti della puntata di giovedì, il famosissimo cantante Ed Sheeran, che non mancherà di emozionare i numerosi fan del talent show. La salentina, che attende con impazienza l’esibizione dei suoi artisti, sta pubblicando delle immagini promozionali tramite le Instagram stories, che non fanno altro che accrescere la tensione del pubblico.

L’ultima story della coach, tuttavia, è di natura ben diversa rispetto alle altre. La Marrone, che apparentemente sembrava voler condividere con i fan la canzone “Blessing“, interpretata da Capleton, ha in realtà inviato loro un messaggio subliminale, rappresentato dal selfie che Emma ha inserito nell’angolino di destra.

Nella foto, la cantante indossa esclusivamente una canotta bianca, che non manca di mettere in risalto un particolare bollente: Emma non indossa il reggiseno. Consapevole delle reazioni che avrebbe potuto scatenare, la Marrone ha deciso di rimpicciolire la foto e di pubblicarla in una maniera decisamente inconsueta. Ma questi escamotage per ingannare il pubblico saranno stati sufficienti?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Indubbiamente, i fan più attenti non si saranno lasciati scappare l’occasione di ammirare da vicino le sue curve prosperose. Emma, ancora una volta, ha dimostrato di essere una vera femme fatale.